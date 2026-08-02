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El árbitro salvadoreño Iván Barton le da el visto bueno al tema techno que nació de su tarjeta roja en el Mundial

Bartón admitió que no le agradó la idea al inicio, pero terminó felicitando al DJ tras ver a miles de personas bailando con su voz

La frase “the decision is red card” de Iván Barton en la Copa del Mundo 2026 se convirtió en una canción techno de Tiscore con miles de reproducciones. (Cortesía: Redes sociales)

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La Copa del Mundo 2026 nos dejó momentos virales y sin duda el árbitro salvadoreño Iván Barton se convirtió en el gran protagonista de uno de ellos. Su voz, captada durante la expulsión de Miguel Almirón en el enfrentamiento entre Paraguay y Turquía, fue transformada por el DJ Tiscor en una canción techno que rápidamente obtuvo millones de reproducciones en plataformas digitales.

La frase “the decision is red card”, pronunciada con firmeza por Barton mientras mostraba la tarjeta roja al jugador paraguayo, sirvió como base para el remix que se viralizó en redes sociales y comunidades futbolísticas de distintos países.

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Poco después, Tiscore, creador de contenido musical y DJ, subió a sus perfiles un video en el que utilizó esa frase para componer una pista electrónica. El audio se diseminó velozmente por las redes sociales.

El árbitro Iván Barton muestra tarjeta roja a Miguel Almirón de Paraguay. (REUTERS/Carlos Barría)
El árbitro Iván Barton muestra tarjeta roja a Miguel Almirón de Paraguay. (REUTERS/Carlos Barría)

Tiscore se contacta con Bartón

La difusión de la canción se tradujo en una avalancha de reacciones: usuarios de distintas latitudes recrearon la escena, creadores de contenido se sumaron al desafío y medios deportivos internacionales analizaron el fenómeno.

Mientras tanto, Tiscore intentó durante semanas contactar a Iván Barton, con la intención de compartirle el alcance inesperado de su intervención arbitral transformada en éxito musical. El propio DJ relató: “Básicamente, todo internet estaba enloquecido con eso, y yo intentaba desesperadamente contactar al árbitro, pero no lo logré. Pero ahora, semanas después del Mundial, finalmente recibí una declaración de esta leyenda, Iván Barton”, según mencionó en un video.

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La respuesta de Barton llegó en forma de video. En el mensaje, el referí salvadoreño se dirigió directamente al DJ: “Hola, Tiscore. Hola a todos. Soy Iván Barton. Tiscore, déjame felicitarte. Tengo que ser honesto, al principio no me gustó porque los árbitros no queremos estar en el centro de atención. Pero después, cuando vi a todos bailando, todos haciendo videos, divirtiéndose con la canción, entonces empecé a amarla. Gracias a todos por su apoyo, por animarme durante mis partidos. Así que gracias y les deseo lo mejor”, afirmó Barton en un tono relajado y agradecido.

Iván Barton respondió con un video al remix de Tiscore, dijo que al principio no le gustó la canción y luego valoró el apoyo del público. (Cortesía: Redes sociales)
Iván Barton respondió con un video al remix de Tiscore, dijo que al principio no le gustó la canción y luego valoró el apoyo del público. (Cortesía: Redes sociales)

La reacción positiva contrastó con la habitual discreción del mundo arbitral, tradicionalmente alejado de los focos de popularidad.

Por su parte, Tiscore reconoció el valor humano de la historia: “Qué gran persona. Y chicos, él acaba de lanzar su perfil en redes sociales, así que les pido que lo sigan. Es quien nos brindó tantos momentos divertidos en las últimas semanas, así que muéstrenle todo su apoyo”, expresó el DJ en sus plataformas.

Además, reflexionó sobre el impacto de la experiencia: “Toda esta historia me demuestra que las redes sociales realmente pueden crear historias que unen a las personas, y de eso se trata la música y el deporte. Así que sigan disfrutando de la canción, sigan disfrutando de la música en general, sigan disfrutando del fútbol y pásenla bien. Nos vemos pronto”.

La repercusión internacional del remix y la reacción de Iván Barton ilustran cómo el fútbol, la música y las plataformas digitales pueden entrelazarse para dar lugar a fenómenos culturales que trascienden el ámbito deportivo.

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