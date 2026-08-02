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Circula supuesto comunicado atribuido a la MS-13 que anuncia el fin de la extorsión en Honduras

Un supuesto comunicado atribuido a la MS-13 asegura que la estructura abandonó la extorsión, pero las autoridades de Honduras aún no han confirmado la autenticidad del documento

El supuesto comunicado comenzó a circular en Tegucigalpa entre comerciantes y transportistas. (FOTO: Infobae)
El supuesto comunicado comenzó a circular en Tegucigalpa entre comerciantes y transportistas. (FOTO: Infobae)
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Un supuesto comunicado atribuido a la Mara Salvatrucha (MS-13) comenzó a circular entre comerciantes y transportistas de Tegucigalpa, en el que la estructura criminal afirma haber abandonado la extorsión y exhorta a denunciar a cualquier persona que continúe realizando cobros ilegales en su nombre.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han confirmado la autenticidad del documento.

La difusión del texto ha generado diversas reacciones entre sectores que durante años han sido afectados por el delito de extorsión, especialmente comerciantes, transportistas y pequeños empresarios de la capital hondureña.

No obstante, expertos en seguridad consultados por distintos medios recomendaron actuar con prudencia, al señalar que este tipo de mensajes pueden responder a distintas estrategias de grupos criminales y no deben considerarse como información oficial mientras no exista un pronunciamiento de las autoridades competentes.

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Documento asegura que la extorsión ya no forma parte de la estructura

El documento, firmado a nombre de la “Mara MS-13”, sostiene que la organización dejó de considerar la extorsióncomo una de sus actividades y pide a la ciudadanía denunciar a cualquier integrante que continúe cometiendo ese delito.

Asimismo, el texto señala que las personas que presenten denuncias o colaboren con las investigaciones no sufrirán represalias por parte de la organización, e incluso solicita aportar pruebas para identificar a quienes continúen realizando cobros ilegales utilizando el nombre de la pandilla.

Entre los mensajes incluidos en el comunicado también aparecen expresiones de disculpa hacia las víctimas de la extorsión y un llamado a colaborar para impedir que algunos de sus presuntos integrantes continúen incurriendo en ese delito.

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El texto atribuido a la MS-13 afirma que la extorsión ya no forma parte de sus actividades. (FOTO: La Tribuna)
El texto atribuido a la MS-13 afirma que la extorsión ya no forma parte de sus actividades. (FOTO: La Tribuna)

Autoridades no verifican el documento

Hasta el momento, la Policía Nacional, el Ministerio Público y demás instituciones encargadas de la seguridad pública no han confirmado que el comunicado haya sido emitido realmente por la MS-13.

Tampoco se ha informado sobre investigaciones que permitan establecer el origen del documento o determinar quiénes estarían detrás de su distribución.

Ante esta situación, las autoridades mantienen cautela y no han emitido una valoración oficial sobre el contenido del mensaje que comenzó a circular en redes sociales y en formato impreso.

Expertos recomiendan actuar con cautela mientras se verifica el origen del comunicado. (FOTO: El Heraldo)
Expertos recomiendan actuar con cautela mientras se verifica el origen del comunicado. (FOTO: El Heraldo)

Especialistas en temas de seguridad señalaron que este tipo de comunicados pueden responder a diferentes objetivos, entre ellos posibles procesos internos dentro de estructuras criminales, estrategias para desinformar o intentos de generar confusión entre la población.

Por esa razón, recomendaron no asumir como cierto el contenido del documento mientras las instituciones responsables no concluyan las verificaciones correspondientes.

También recordaron que las organizaciones criminales han utilizado anteriormente diferentes mecanismos de comunicación para enviar mensajes públicos, por lo que consideran necesario analizar cuidadosamente cualquier información antes de validar su autenticidad.

Comerciantes mantienen preocupación

La circulación del supuesto comunicado generó expectativa entre comerciantes y transportistas, dos de los sectores históricamente más afectados por el delito de extorsión en Honduras.

Algunos de los consultados manifestaron que, pese al contenido del documento, continuarán colaborando con las autoridades y mantendrán las medidas de seguridad implementadas en sus actividades comerciales.

Las instituciones de seguridad reiteran que cualquier intento de extorsión debe denunciarse a través de los canales oficiales, independientemente del nombre utilizado por quienes cometen el delito.

Hasta que las autoridades determinen la autenticidad del comunicado, el documento debe considerarse únicamente como un texto de origen no verificado, por lo que expertos insisten en que la población no debe bajar la guardia ni modificar sus medidas de prevención.

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