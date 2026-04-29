Congreso de Guatemala aprueba aporte económico para boxeador Lester Martínez

El Congreso de Guatemala concedió un aporte económico a Lester Normandy Martínez por logro de títulos internacionales de boxeo. (Cortesía: Lester Martínez)

El Congreso Guatemala aprobó este martes la entrega de un aporte económico de Q500,000 (USD 65,479) al boxeador Lester Normandy Martínez Tut y de Q200.000 (USD 26,125) a Joshua Kevin Antón, en reconocimiento a los títulos internacionales conquistados por ambos deportistas, recientemente.

La decisión legislativa se sustentó en el artículo 171, literal e) de la Constitución Política de la República, que faculta al Congreso para decretar honores públicos a ciudadanos guatemaltecos por grandes servicios prestados a la nación. El acuerdo resolvió que los fondos se ejecutarán a través de una modificación presupuestaria en el presupuesto de egresos del Organismo Legislativo del Ejercicio Fiscal vigente. El decreto entró en vigencia de forma inmediata.

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El 7 de abril de 2026, el pleno del Congreso había conferido a ambos deportistas la Condecoración de la Orden Nacional “Soberano Congreso Nacional” en el grado de Caballero, mediante los Acuerdos Legislativos 12-2026 y 13-2026.

Mientras que el nuevo aporte económico aprobado el martes complementa el reconocimiento anterior y será entregado cuando se impongan las insignias de la mencionada condecoración. Entre los atletas guatemaltecos distinguidos previamente por el Legislativo figuran la tiradora olímpica Adriana Ruano, el marchista Erick Barrondo y el clavadista Jean Pierre Brol.

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El acuerdo del Congreso utiliza el artículo 171 de la Constitución para otorgar honores públicos y beneficios económicos a deportistas nacionales destacados. (Cortesía: Organismo Legislativo)

El incentivo tiene como objetivo reconocer el esfuerzo y los logros obtenidos en el ámbito internacional, destacando la representación guatemalteca en escenarios globales. Este reconocimiento está orientado a quienes han contribuido a posicionar el nombre del país fuera de sus fronteras, premiando la dedicación y el éxito alcanzado en diferentes competencias o actividades internacionales.

Lester Martínez: primer campeón mundial de boxeo profesional de Guatemala

La noche del 21 de marzo de 2026 marcó un punto de inflexión para el deporte guatemalteco. Lester, de 30 años y originario de Petén, se convirtió en el primer boxeador guatemalteco en conquistar un título mundial profesional. Venció por decisión unánime en 12 asaltos al estadounidense Immanuwel Aleem, logrando así el cinturón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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Martínez ostenta un récord de 20 victorias y un empate en 21 combates, ocupando el segundo lugar del ranking mundial del CMB en su categoría, únicamente detrás del mexicano Saúl el “Canelo” Álvarez.

Lester Martínez actualmente ocupa el segundo puesto en el ranking mundial supermediano del CMB, solo detrás de Saúl “Canelo” Álvarez. (Cortesía: Gobierno de Guatemala)

Joshua Antón logra el campeonato continental superwelter del CMB

En la misma jornada del 21 de marzo, celebrada en el National Orange Show Event Center de California, Joshua Kevin Antón se proclamó campeón continental superwelter del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) tras derrotar por nocaut técnico antes de iniciar el segundo asalto al uzbeko Kudratillo Abdukakhorov. El boxeador guatemalteco llegó al triunfo con un récord invicto de 12 peleas, de las cuales 11 terminaron en nocaut.

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La sesión legislativa del martes contó con la suscripción del acuerdo por parte de diputados de diferentes bancadas, entre ellos Julio López (CABAL), Inés Castillo (UNE), Benjamín Inán (UNE), Evelyn Morataya, Orlando Blanco (VOS) y José Chic (VOS), así como otros legisladores.

Joshua Antón obtuvo el título continental superwelter del CMB al derrotar por nocaut técnico al uzbeko Kudratillo Abdukakhorov, manteniendo su récord invicto. (Cortesía: Redes sociales)

El pleno del Legislativo resolvió otorgar un reconocimiento económico a Lester Normandy Martínez Tut y a Joshua Kevin Antón tras la obtención de campeonatos internacionales el 21 de marzo de 2026 en California.

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