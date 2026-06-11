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El precio del petróleo cae tras el anuncio de Trump sobre un posible acuerdo con Irán

La cotización del WTI bajó casi un 3 % en la apertura y rondó los 85 dólares por barril, mientras el Brent retrocedió hasta 90,38 dólares en medio del renovado optimismo

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La cotización del WTI bajó casi un 3 % en la apertura y rondó los 85 dólares por barril, mientras el Brent retrocedió hasta 90,38 dólares en medio del renovado optimismo
La cotización del WTI bajó casi un 3 % en la apertura y rondó los 85 dólares por barril, mientras el Brent retrocedió hasta 90,38 dólares en medio del renovado optimismo

El precio del petróleo profundizó su caída después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que un acuerdo de paz con Irán podría firmarse tan pronto como este fin de semana, tras dos días de ataques militares estadounidenses que pusieron en duda el avance de las negociaciones para poner fin a la guerra. El crudo West Texas Intermediate (WTI) retrocedió casi un 3% en la apertura, acercándose a los 85 dólares por barril, después de cerrar el jueves con una baja del 2,6%. El Brent, referencia europea, se situó en 90,38 dólares, un descenso de casi el 3% respecto a la jornada anterior.

Trump anunció en su red Truth Social que, debido a que las conversaciones con la República Islámica de Irán “han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas”, como presidente de Estados Unidos decidió cancelar los ataques y bombardeos programados para la noche del jueves. El mandatario aseguró que los puntos finales del acuerdo han sido aprobados “por todas las partes involucradas”, incluyendo a Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

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El mercado petrolero reaccionó ante el renovado optimismo por un posible acuerdo de paz en Oriente Medio, lo que podría significar la reapertura del tráfico a través del estrecho de Ormuz, responsable del 20% del tránsito mundial de crudo y actualmente cerrado desde el estallido de la guerra a finales de febrero. Mientras tanto, Trump advirtió que el bloqueo naval estadounidense se mantendrá vigente hasta que se formalice el acuerdo, y adelantó que la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente.

Donald Trump
Donald Trump

Según la agencia semioficial iraní Fars, Irán no ha aprobado aún ningún texto de acuerdo con Estados Unidos. Trump afirmó a la prensa que la firma podría producirse en Europa y que el vicepresidente JD Vance estaría presente si se concreta. El mandatario también mencionó que el líder supremo de Irán habría aceptado el acuerdo, aunque reconoció que aún no estaba finalizado.

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La posibilidad de una escalada bélica había mantenido en vilo a los mercados. Los analistas de Rystad Energy advirtieron que el precio del crudo podría haber alcanzado los 150 dólares si los ataques se materializaban. No obstante, el riesgo de un alza mayor se vio atenuado por la liberación de barriles de la reserva estratégica estadounidense, que ha permitido exportaciones históricas, y por la reducción en las importaciones de China.

Además, se registró un “movimiento continuo” de cinco millones de barriles diarios a través del puerto saudí de Yanbu, lo que permitió evitar el paso por Ormuz.

En el ámbito interno, Estados Unidos informó una nueva caída semanal en sus reservas comerciales de crudo de 7,2 millones de barriles, situándose en 426 millones, una reducción superior a la prevista. La reserva estratégica estadounidense se ubicó en 349 millones, el nivel más bajo desde agosto de 2023.

El mercado permanece atento a la ratificación del acuerdo de paz, cuya formalización podría devolver la estabilidad al flujo de petróleo global y moderar la volatilidad de los precios.

(Con información de EFE y Bloomberg)

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