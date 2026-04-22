Autoridades de Guatemala coordinan acciones para fortalecer la prevención de incendios

Instituciones del gobierno de Guatemala se integran para construir una estrategia que permita mejor la coordinación en la prevención y detección de incendios. (fotografía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Autoridades de Agricultura, Defensa y CONRED de Guatemala acordaron integrar información estratégica para anticipar y combatir incendios en todo el país. El nuevo enfoque responde a la urgencia de fortalecer la prevención nacional ante condiciones climáticas que incrementan los riesgos en diversas regiones, según anunció el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

El cruce de datos generado por cada una de las instituciones permitirá identificar con mayor precisión los focos de incendio y coordinar respuestas más rápidas, de acuerdo con la ministra María Fernanda Rivera Dávila. Explicó que “a partir de esto, lo que podemos tener es información clave para poder determinar en dónde pueden ser los inicios de los incendios y que nos ayude a poder combatirlos de la mejor manera a nivel nacional" durante la mesa interinstitucional.

El Ministerio de Agricultura detalló que esta integración forma parte de una estrategia para prevenir, monitorear y responder a emergencias por incendios, contemplando el trabajo conjunto con el Ministerio de la Defensa Nacional y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

Instituciones del gobierno de Guatemala se integran para construir una estrategia que permita mejor la coordinación en la prevención y detección de incendios. (fotografía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Participación de instituciones y responsables

Participaron en el encuentro la secretaria ejecutiva de la CONRED, Claudinne Ogaldes, el coronel Luis Aceituno del Ministerio de la Defensa Nacional y el director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del MAGA, Rafael López.

La consolidación de esfuerzos entre las entidades rectoras del país busca optimizar recursos y fortalecer la toma de decisiones en escenarios de emergencia, aseguraron representantes de las tres instituciones en declaraciones divulgadas tras la reunión.

El INAB implementa tecnología satelital para combatir incendios en Guatemala

El uso de tecnología satelital y sistemas de información geográfica por parte del Instituto Nacional de Bosques (Inab) ha transformado la detección y gestión de incendios forestales en Guatemala, optimizando la protección de los recursos naturales y facilitando la recuperación ambiental en las regiones más afectadas por el fuego.

En el año 2025, cerca de 27 mil 600 hectáreas de cobertura forestal fueron consumidas por incendios en el país, según detalló el Inab a través de datos recopilados por imágenes satelitales y reportes de campo.

Instituciones del gobierno de Guatemala se integran para construir una estrategia que permita mejor la coordinación en la prevención y detección de incendios. (fotografía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Esta cifra evidencia la dimensión del impacto ambiental y subraya la importancia de contar con herramientas avanzadas para el monitoreo y la respuesta ante eventos críticos, de acuerdo con el reporte difundido por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El monitoreo satelital y el uso de pantallas de calor permiten decisiones rápidas frente a incendios

El sistema de vigilancia implementado por el Inab integra información procedente de diversas fuentes, entre ellas la plataforma FIRMS de la NASA, lo que permite emitir alertas tempranas sobre la presencia de puntos de calor en el territorio nacional.

La plataforma procesa y visualiza datos que abarcan periodos de seis, doce, veinticuatro horas, hasta ocho días previos, proporcionando un análisis detallado de la evolución y tendencias de los incendios.

Esta tecnología permite filtrar información por departamento, municipio o áreas protegidas, ayudando a priorizar los esfuerzos de las brigadas ante situaciones de mayor riesgo.

Al combinar imágenes de satélite con datos meteorológicos como la dirección del viento, el sistema orienta la labor de quienes combaten los frentes activos y anticipa el posible avance del fuego, según información de AGN.

El valor de este sistema radica en la posibilidad de realizar un seguimiento en tiempo real de incendios confirmados, así como diferenciar entre eventos reales y falsas alarmas. Una vez verificado un punto de calor, el Inab coordina acciones con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y activa un protocolo de vigilancia y gestión que se mantiene hasta la extinción del incendio.