Guatemala

Autoridades de Guatemala coordinan acciones para fortalecer la prevención de incendios

El trabajo conjunto entre distintas entidades gubernamentales permitirá consolidar información y mejorar la capacidad de respuesta a emergencias forestales, ante el aumento del riesgo por condiciones meteorológicas en varias regiones del país

Guardar
Instituciones de gobierno en Guatemala. Articulan acciones interinstitucionales para prevenir y combatir incendios
Instituciones del gobierno de Guatemala se integran para construir una estrategia que permita mejor la coordinación en la prevención y detección de incendios. (fotografía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Autoridades de Agricultura, Defensa y CONRED de Guatemala acordaron integrar información estratégica para anticipar y combatir incendios en todo el país. El nuevo enfoque responde a la urgencia de fortalecer la prevención nacional ante condiciones climáticas que incrementan los riesgos en diversas regiones, según anunció el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

El cruce de datos generado por cada una de las instituciones permitirá identificar con mayor precisión los focos de incendio y coordinar respuestas más rápidas, de acuerdo con la ministra María Fernanda Rivera Dávila. Explicó que “a partir de esto, lo que podemos tener es información clave para poder determinar en dónde pueden ser los inicios de los incendios y que nos ayude a poder combatirlos de la mejor manera a nivel nacional" durante la mesa interinstitucional.

El Ministerio de Agricultura detalló que esta integración forma parte de una estrategia para prevenir, monitorear y responder a emergencias por incendios, contemplando el trabajo conjunto con el Ministerio de la Defensa Nacional y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

Instituciones de gobierno en Guatemala. Articulan acciones interinstitucionales para prevenir y combatir incendios
Instituciones del gobierno de Guatemala se integran para construir una estrategia que permita mejor la coordinación en la prevención y detección de incendios. (fotografía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Participación de instituciones y responsables

Participaron en el encuentro la secretaria ejecutiva de la CONRED, Claudinne Ogaldes, el coronel Luis Aceituno del Ministerio de la Defensa Nacional y el director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del MAGA, Rafael López.

La consolidación de esfuerzos entre las entidades rectoras del país busca optimizar recursos y fortalecer la toma de decisiones en escenarios de emergencia, aseguraron representantes de las tres instituciones en declaraciones divulgadas tras la reunión.

El INAB implementa tecnología satelital para combatir incendios en Guatemala

El uso de tecnología satelital y sistemas de información geográfica por parte del Instituto Nacional de Bosques (Inab) ha transformado la detección y gestión de incendios forestales en Guatemala, optimizando la protección de los recursos naturales y facilitando la recuperación ambiental en las regiones más afectadas por el fuego.

En el año 2025, cerca de 27 mil 600 hectáreas de cobertura forestal fueron consumidas por incendios en el país, según detalló el Inab a través de datos recopilados por imágenes satelitales y reportes de campo.

Instituciones de gobierno en Guatemala. Articulan acciones interinstitucionales para prevenir y combatir incendios
Instituciones del gobierno de Guatemala se integran para construir una estrategia que permita mejor la coordinación en la prevención y detección de incendios. (fotografía: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Esta cifra evidencia la dimensión del impacto ambiental y subraya la importancia de contar con herramientas avanzadas para el monitoreo y la respuesta ante eventos críticos, de acuerdo con el reporte difundido por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El monitoreo satelital y el uso de pantallas de calor permiten decisiones rápidas frente a incendios

El sistema de vigilancia implementado por el Inab integra información procedente de diversas fuentes, entre ellas la plataforma FIRMS de la NASA, lo que permite emitir alertas tempranas sobre la presencia de puntos de calor en el territorio nacional.

La plataforma procesa y visualiza datos que abarcan periodos de seis, doce, veinticuatro horas, hasta ocho días previos, proporcionando un análisis detallado de la evolución y tendencias de los incendios.

Esta tecnología permite filtrar información por departamento, municipio o áreas protegidas, ayudando a priorizar los esfuerzos de las brigadas ante situaciones de mayor riesgo.

Al combinar imágenes de satélite con datos meteorológicos como la dirección del viento, el sistema orienta la labor de quienes combaten los frentes activos y anticipa el posible avance del fuego, según información de AGN.

El valor de este sistema radica en la posibilidad de realizar un seguimiento en tiempo real de incendios confirmados, así como diferenciar entre eventos reales y falsas alarmas. Una vez verificado un punto de calor, el Inab coordina acciones con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y activa un protocolo de vigilancia y gestión que se mantiene hasta la extinción del incendio.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCoordinación Interinstitucionalprevención de incendios

Últimas Noticias

El apóstol Santiago podría salir hoy de prisión en El Salvador tras un procedimiento abreviado

El líder cristiano de Honduras, detenido en El Salvador por cargos de tráfico de personas, quedaría en libertad y sería expulsado del país gracias a gestiones diplomáticas y acciones legales respaldadas por autoridades hondureñas.

El apóstol Santiago podría salir hoy de prisión en El Salvador tras un procedimiento abreviado

Ministerio Público intensifica operativos por peculado en Panamá y detiene a exalcalde de Colón

Nuevas capturas se suman a una serie de investigaciones por desvío de dinero estatal.

Ministerio Público intensifica operativos por peculado en Panamá y detiene a exalcalde de Colón

El Salvador inicia la época lluviosa bajo vigilancia de fenómenos climáticos

Las primeras lluvias se han registrado en distintas regiones del país y las autoridades monitorean de cerca el comportamiento atmosférico, con la expectativa de un periodo marcado por precipitaciones variables así como la posible irrupción de El Niño en los próximos meses

El Salvador inicia la época lluviosa bajo vigilancia de fenómenos climáticos

La intervención psicológica fortalece la restitución de derechos de menores en Guatemala

El acompañamiento de profesionales en salud mental se ha convertido en una herramienta clave dentro de los protocolos para atender situaciones de riesgo infantil, brindando respaldo técnico a las decisiones judiciales y a la labor de instituciones especializadas

La intervención psicológica fortalece la restitución de derechos de menores en Guatemala

Gobierno de Honduras lanza estrategia contra economías criminales en medio de repunte de homicidios

La Secretaría de Seguridad anunció un plan basado en control territorial, ataques financieros al crimen organizado e inteligencia

Gobierno de Honduras lanza estrategia contra economías criminales en medio de repunte de homicidios

TECNO

Cómo poner el reloj en la pantalla de inicio de mi celular Android

Cómo poner el reloj en la pantalla de inicio de mi celular Android

Tim Cook deja de ser el CEO de Apple pero no abandona la empresa: este será su nuevo cargo

Google celebra el Día de la Tierra con un doodle especial: este es su significado

Meta asegura que usa la actividad de sus trabajadores en el PC para entrenar a sus agentes de IA

Los códigos de Free Fire que puedes canjear este miércoles 22 de abril de 2026

ENTRETENIMIENTO

Médicos militares ucranianos agradecen a Dua Lipa por camioneta de evacuación: “Nos ayudará a salvar vidas”

Médicos militares ucranianos agradecen a Dua Lipa por camioneta de evacuación: “Nos ayudará a salvar vidas”

Kate Jackson afirma que inventó el nombre de ‘Los Ángeles de Charlie’, pero “nunca recibió crédito ni pago”

Ni Anna Wintour se salvó: los cameos eliminados de “El diablo viste a la moda 2”

Hulk Hogan admitió arrepentimiento por expresiones racistas en una entrevista final: “Estuvo mal, me avergüenza”

“Coyote vs. Acme”: así es el tráiler que revive la película cancelada por Warner Bros.

MUNDO

Trump dijo que es “posible” retomar las negociaciones con Irán, pero Teherán condicionó el diálogo al fin del bloqueo

Trump dijo que es “posible” retomar las negociaciones con Irán, pero Teherán condicionó el diálogo al fin del bloqueo

Las bolsas europeas enlazaron una tercera jornada de caídas ante la tensión en Medio Oriente

Cuáles son los buques que Irán dice haber atacado e incautado en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos mostró su poder militar mientras se estira la tregua con Irán: “Ningún ejército se adapta como nosotros”

Continúan las audiencias de candidatos a la secretaría general de la ONU: turno de Rebeca Grynspan y Macky Sall