El Ministerio de Gobernación de Guatemala impulsa formación en tecnologías colaborativas para modernizar sus instituciones

Personal del Ministerio de Gobernación de Guatemala participa en una capacitación para fortalecer sus habilidades tecnológicas, con un instructor explicando un tema. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

El Ministerio de Gobernación de Guatemala puso en marcha el curso profesional Git & GitLab dirigido a empleados públicos, con el fin de potenciar competencias tecnológicas y acelerar la modernización institucional, según informó la cartera. Karen Ortiz, viceministra de Tecnología, encabezó la apertura y explicó que la capacitación busca que los equipos dominen herramientas como Git y GitLab, clave para la gestión de versiones y la colaboración en proyectos de software a nivel internacional.

El programa, desarrollado por el Viceministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, se enmarca en la hoja de ruta de la transformación digital estatal e incluye módulos teóricos y prácticos sobre gestión colaborativa, revisión de pruebas y aseguramiento de calidad digital. Según el Ministerio de Gobernación, “aprender estos conocimientos alineará al ministerio con los objetivos de transformación digital del Estado y elevará el estándar de los servicios públicos ofrecidos”.

La formación reúne a servidores públicos de distintas áreas en el Salón Mayor del Palacio de Gobernación, con la intervención de especialistas del sector. El propósito es robustecer las competencias de las dependencias, agilizar procesos internos y elevar la calidad de los servicios dirigidos a la ciudadanía, en línea con el compromiso de la entidad con la innovación y la actualización continua.

La apuesta por el fortalecimiento tecnológico en el sector público

Con esta iniciativa, Guatemala busca sentar bases sólidas para la transformación digital del Estado, un proceso que implica la adopción de tecnologías para mejorar la eficiencia institucional y la transparencia. El Viceministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones informó que esta capacitación es parte de una serie de acciones orientadas a digitalizar procedimientos y facilitar la interacción entre el Estado y la ciudadanía.

Especialistas del área participaron durante la jornada para resolver inquietudes prácticas y guiar a los asistentes en la correcta utilización de Git y GitLab. La programación de los módulos abarca desde conceptos básicos sobre gestión de versiones hasta la aplicación de buenas prácticas que garanticen la calidad del software utilizado en las plataformas gubernamentales.

A lo largo de las sesiones, los servidores públicos incorporan conocimientos que, según la cartera, “contribuirán directamente a la mejora continua de los servicios digitales” del Ministerio. Está previsto que, tras completar el curso, los participantes extiendan las capacidades adquiridas a otros equipos dentro de la administración.

Foto de archivo para ilustrar: Capacitación de personal de la PNC

Funcionarios del Registro de Personas Jurídicas reciben capacitación en prevención de corrupción

Trabajadores del Registro de Personas Jurídicas (REPEJU) del Ministerio de Gobernación (Mingob) participaron en una capacitación bajo el programa “Mecanismo de Prevención de la Corrupción”, impartido por la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), con el fin de dotarse de herramientas para promover la integridad y la transparencia en la gestión pública.

El proceso formativo, desarrollado por expertos de la CNC, incluyó estrategias dirigidas a fomentar una cultura de denuncia y rendición de cuentas. Durante la jornada a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas, así como, los participantes recibieron instrumentos específicos para identificar riesgos y vulnerabilidades que facilitan prácticas corruptas, según la información oficial.

La capacitación sigue un enfoque preventivo, integral y sostenible, con el propósito de impulsar transformaciones institucionales orientadas a evitar conductas alejadas de la ética pública. Según la CNC, la finalidad del programa es asegurar un impacto directo en la reducción de actos de corrupción y en la mejora de los procesos administrativos internos.