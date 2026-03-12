Guatemala extingue más de 366 millones de quetzales a entidad relacionada con “Cártel de los Soles”

La justicia de Guatemala extinguió más de 366 millones de quetzales ligados al Cártel de los Soles provenientes de capitales venezolanos y panameños. (Cortesía: DepositPhotos)

La justicia de Guatemala informó este miércoles que ha extinguido más de 366 millones de quetzales (USD 47 millones) vinculados a capitales venezolanos, ordenando que los fondos pasen al Estado guatemalteco. La Sala Segunda de Mayor Riesgo dictó la resolución sobre el caso relacionado a DHK Finance, Inc., una sociedad panameña investigada por actividades ilícitas transnacionales.

Según el expediente de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), la investigación empezó tras detectar el intento de compra de acciones preferentes en un banco de capital mixto, con fondos supuestamente relacionados al “Cártel de los Soles”, señalado internacionalmente por tráfico de estupefacientes y corrupción desde Venezuela.

El proceso judicial incluyó el impulso conjunto del Ministerio Público (MP) y la intervención de la PGN, y contó además con recursos legales presentados por el Banco de los Trabajadores (Bantrab), entidad afectada por la tentativa de adquisición accionaria. La PGN resaltó que la sentencia sienta precedente al exigir mayor vigilancia a las entidades financieras para evitar operaciones encubiertas por empresas “offshore”

El esquema usado por DHK Finance, Inc. incluyó acercamientos con bancos locales del sistema mixto, buscando legalizar sumas superiores a 366 millones de quetzales y USD 2.3 millones mediante compra de acciones preferentes.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo validó el uso de la extinción de dominio para neutralizar operaciones ilegales de sociedades offshore en la banca guatemalteca. (Cortesía: Ministerio Público)

Agencias internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) han advertido del uso de sociedades panameñas para infiltrar capitales ilícitos en sistemas financieros centroamericanos. El control guatemalteco debió activar mecanismos de inteligencia para identificar el origen ilícito de los fondos y vincularlos al entramado criminal del “Cártel de los Soles”.

Las autoridades financieras y judiciales de Guatemala han enfrentado el desafío de rastrear operaciones sospechosas y de coordinar esfuerzos con organismos regionales e internacionales para rastrear transferencias, detectar beneficiarios finales y proceder con el congelamiento de activos vinculados a actividades criminales.

Este tipo de investigaciones requiere la colaboración entre distintos países, el intercambio de información y la aplicación de herramientas modernas de análisis financiero, con el fin de evitar que el sistema financiero sea utilizado para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Endurecimiento de controles bancarios

El fallo compromete a los bancos a exigir controles más severos a potenciales inversionistas extranjeros. El proceso aceleró la colaboración interinstitucional, demostrando la capacidad de Guatemala para responder a entramados que operan desde terceros países mediante entramados empresariales opacos.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) se pronuncio sobre el caso y señaló que la sala le dio la razón a una serie de recursos planteados en torno al caso.

El decomiso de Q366 millones y USD 2,3 millones fortalece organismos como el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la PGN. (Cortesía: MP de Guatemala)

“La Sala Segunda de Apelaciones de Extinción de Dominio dio la razón a la Procuraduría General de la Nación al declarar con lugar el recurso de apelación presentado por esta institución en el caso Bantrab-DHK, lo que permitirá que más de 361,658.415 millones de quetzales pasen a favor del Estado”, dice un comunicado de la PGN. Asimismo, el tribunal acogió los recursos planteados por el Ministerio Público y el Banco de los Trabajadores.

