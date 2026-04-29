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Así es la nueva “La casa de los espíritus”: rodaje en Chile, reparto internacional y realismo mágico renovado

La miniserie promete una mirada fresca sobre la familia Trueba, recorriendo décadas de historia chilena y política, con Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Dolores Fonzi dando vida a los personajes más icónicos de la novela

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Una familia, cuatro generaciones, una historia increíble. La Casa de los Espíritus se estrenará el 29 de abril en Prime Video.

La adaptación de La casa de los espíritus ha marcado un hito en el streaming de habla hispana con el anuncio de su estreno para el 29 de abril en DIRECTV y DGO, sin recargo para los usuarios. El proyecto, respaldado por la implicación directa de Isabel Allende como productora ejecutiva junto a Eva Longoria y Courtney Saladino, posiciona la miniserie como uno de los lanzamientos con mayor proyección en el segmento premium para 2026, según reveló la propia plataforma. La serie también está disponible en Prime Video.

La producción ha concretado su rodaje íntegro en Chile durante 2024, apostando al entorno original de la novela publicada en 1982. Conformada por ocho episodios, la narrativa se despliega a través de varias décadas, enfocándose en la familia Trueba como eje transversal de las tensiones sociales y políticas latinoamericanas. Este enfoque intergeneracional y situado en el contexto chileno es la apuesta diferencial de la serie frente a adaptaciones previas del texto de Allende.

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Un hombre con bigote y chaleco oscuro mira a una mujer con suéter beige de punto. Ambos se miran intensamente en una habitación con cortinas de fondo
El actor Alfonso Herrera junto a su coprotagonista en una emotiva escena de la adaptación televisiva de "La casa de los espíritus", la aclamada novela de Isabel Allende. (Prime Video)

El elenco encabezado por Alfonso Herrera, quien encarna a Esteban Trueba, señala un giro estratégico hacia figuras de alcance panregional, consolidando la internacionalización de la propiedad intelectual sudamericana. La serie suma a Nicole Wallace y Dolores Fonzi en el papel de Clara del Valle en distintas etapas, y distribuye roles clave entre Fernanda Castillo (como Férula), Aline Kuppenheim (Nívea del Valle), Eduard Fernández (Severo del Valle), Fernanda Urrejola (Blanca), Juan Pablo Raba (Tío Marcos) y Pablo Macaya (Pedro Tercero).

La miniserie responde a la expansión de la demanda de contenido latinoamericano original en plataformas digitales, incluyendo la participación activa de autoras literarias en versiones audiovisuales de sus obras.

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La Casa De Los Espíritus (Captura de tráiler oficial)
La serie 'La casa de los espíritus' estrena su adaptación en streaming el 29 de abril por DIRECTV y DGO sin costo extra para usuarios. (Prime Video)

La arquitectura de personajes y el dispositivo narrativo

Entre los elementos centrales del formato de La casa de los espíritus, el diseño de personajes responde simultáneamente a necesidades de relato familiar y registro histórico-político. En la miniserie, Esteban Trueba es el patriarca cuya ambición y ejercicio autoritario simbolizan los conflictos de clase y poder característicos de la historia chilena del siglo XX. Su presencia articula el conflicto generacional y la tensión entre control, violencia y búsqueda de redención.

Clara del Valle es el verdadero eje emocional, dotando a la obra del componente de realismo mágico que distingue a la novela. Su relación con los sucesos sobrenaturales define el tono y sostiene la cronología de sucesos familiares, mientras los cambios sociopolíticos transforman el entorno.

Un grupo de cinco mujeres y una niña pequeña dentro de una sala con un piano de cola, cortinas claras, plantas y papel tapiz ornamental
El rodaje íntegro de la miniserie se realizó durante 2024 en Chile, respetando el entorno original en el que transcurre la novela de 1982. (Prime Video)

Blanca Trueba, hija de Clara y Esteban, representa el cruce entre determinismo familiar y rebelión interna, un tema recurrente en las adaptaciones audiovisuales que buscan transitar del conflicto individual al colectivo. Su relación con Pedro Tercero García —definido como la voz de cambio social desde la perspectiva campesina— aspira a reflejar el impulso de transformación y el cuestionamiento de la estratificación tradicional en Chile.

En la última etapa narrativa, Alba Trueba —nieta de Clara— dirige el foco hacia la memoria, la resistencia frente a la represión y la transmisión de legado, ubicando la producción en un registro contemporáneo sensible al relato de derechos humanos y memoria histórica.

La Casa De Los Espíritus (Captura de tráiler oficial)
La narrativa de ocho episodios abarca varias décadas y aborda la historia de la familia Trueba en el contexto social y político latinoamericano. (Prime Video)

Las dimensiones simbólicas y políticas del elenco

La selección del reparto responde a una estrategia de representación múltiple que distribuye la carga de significado político e identitario entre seis figuras principales: Nívea del Valle, pionera del sufragio femenino, introduce la línea matriarcal de conciencia social adelantada a su época; Severo del Valle, cabeza política tradicional, sitúa a la familia en el vértice de poder y orden conservador; Rosa la Bella, hermana de Clara, inaugura el tono de tragedia y realismo mágico a través del símbolo de la belleza y la muerte prematura; y Esteban García, nieto ilegítimo de Esteban Trueba, personifica el resentimiento y la herencia de conflictos no resueltos, conduciendo la resolución a los episodios finales con un giro de dureza y ruptura.

La focalización de la miniserie en Chile como locación y en la voz de productoras ejecutivas multinacionales confirma la tendencia de las OTTs por alianzas con creadoras y showrunners regionales, validando la tesis de que la coproducción transnacional es hoy el instrumento principal para la circulación de narrativas latinoamericanas globalizadas.

Mujer de cabello largo y rubio, vestida de verde y rosa, riendo a carcajadas en una mesa con velas y otras personas, en un ambiente tenue
La trama resalta temas clave como el realismo mágico, los derechos humanos, la memoria histórica y el sufragio femenino en su arquitectura narrativa. (Prime Video)

La miniserie La casa de los espíritus se inscribe en el calendario 2026 de estrenos estratégicos de los servicios de streaming y fortalece la tendencia de adaptar obras literarias emblemáticas con la colaboración directa de sus autoras en los equipos ejecutivos.

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