El Salvador

De las aulas a las carreteras: El Salvador busca reducir la siniestralidad mediante cultura vial desde la niñez

En El Salvador, la batalla por reducir los accidentes de tránsito ha comenzado en las escuelas, donde la educación vial se convierte en la herramienta clave para transformar la cultura ciudadana y salvar vidas

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Niños en bicicletas con chalecos de seguridad practican normas de tránsito en un patio escolar con conos y señales, guiados por una mujer.
Niños salvadoreños participan en una clase de cultura vial en un patio escolar, aprendiendo normas de tránsito en bicicleta bajo la supervisión de una instructora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un niño aprende a cruzar la calle mirando a ambos lados o a usar el casco en su bicicleta, parece un gesto cotidiano. Pero en El Salvador, donde la cifra de accidentes de tránsito sigue dejando víctimas a diario, estos aprendizajes se están convirtiendo en el eje de una apuesta nacional para cambiar la realidad de las carreteras.

La idea es sencilla: si la mayoría de los accidentes viales tienen su raíz en comportamientos humanos, como la distracción al volante o el irrespeto a las señales, el remedio debe empezar mucho antes de que alguien se ponga detrás de un volante. Por eso, el fondo estatal encargado de atender a las víctimas de accidentes de tránsito, FONAT, ha decidido llevar la batalla por la seguridad vial hasta las aulas.

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Durante una entrevista en Canal 10, la directora ejecutiva de FONAT, Betsy Guzmán, lo dejó claro: la educación vial desde la infancia es la mejor apuesta para lograr un cambio real y duradero. “Trabajar desde la niñez es fundamental porque es ahí donde realmente vamos a tener verdaderos cambios en nuestro futuro”, aseguró.

La directora ejecutiva del FONAT, Betsy Guzmán, durante su participación en el programa "Entrevista AM", donde expuso las iniciativas para fortalecer la seguridad vial en El Salvador (Cortesía).
La directora ejecutiva del FONAT, Betsy Guzmán, durante su participación en el programa "Entrevista AM", donde expuso las iniciativas para fortalecer la seguridad vial en El Salvador (Cortesía).

Por lo que, la institución ha identificado más de 800 centros escolares en zonas de alto riesgo vial, donde ha formado comités de seguridad entre alumnos, docentes y padres. Allí, los niños no solo escuchan, sino que participan activamente: llevan chalecos reflectivos, ayudan a organizar cruces seguros y se convierten en vigilantes de que los adultos también respeten las normas.

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Esta experiencia, lejos del formato de campaña tradicional, busca que la educación vial no sea solo un tema de manual, sino parte del día a día. En colaboración con el Ministerio de Educación, FONAT impulsa la creación de materiales didácticos y juegos para que aprender sobre seguridad vial sea una actividad práctica y cercana.

Ante este panorama, el objetivo es que los niños lleven el mensaje a casa y sean, en muchos casos, quienes cuestionen y corrijan a los adultos. En palabras de Guzmán, “el niño puede ser el fiscalizador de la conducta de los padres”.

Un policía señala un semáforo con luz verde a una niña con mochila rosa, mientras otros niños en bicicleta y una mascota de semáforo aprenden cultura vial en El Salvador.
Un policía y una mascota enseñan cultura vial a niños con bicicletas y scooters en una pista de educación vial en El Salvador, fomentando la seguridad desde temprana edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un país donde el factor humano pesa

No es un simple guiño al futuro. En los hechos, El Salvador enfrenta una realidad alarmante: según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 90% de los accidentes se debe a fallas humanas, siendo la distracción, el exceso de velocidad y la invasión de carril los tres factores más comunes. El uso del teléfono móvil al conducir se ha vuelto una de las causas que más preocupa a las autoridades y a quienes viven el drama de un accidente en carne propia.

Entre los grupos más expuestos están los motociclistas. Representan el 40% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito. Por eso, la estrategia no se queda en los pupitres. FONAT también sale a las calles, donde los técnicos entregan cascos certificados, explican cómo usarlos correctamente y organizan talleres prácticos para conductores de motos. La idea es que el equipo de protección deje de ser un accesorio y se convierta en un salvavidas real, especialmente para quienes se ganan la vida sobre dos ruedas.

Infografía detallando las principales causas de accidentes viales en El Salvador, con gráficos sobre distracción al conducir, exceso de velocidad e invasión de carril.
Una infografía detalla que el 90% de los accidentes viales en El Salvador son causados por errores humanos, destacando la distracción al volante, el exceso de velocidad y la invasión de carril como las principales causas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FONAT ha impulsado campañas como “No seas un zombi”, que busca sacudir conciencias y llamar la atención sobre los riesgos de la distracción. Además, junto a otras instituciones, instala controles en 126 puntos críticos del país, donde el tránsito y las estadísticas muestran que el peligro es mayor.

La atención a las víctimas sigue siendo parte esencial de la labor del FONAT. Más allá de la compensación económica que puede llegar a 1,200 dólares para lesionados y 2,500 para familias de fallecidos, el fondo ofrece fisioterapia, prótesis, apoyo psicológico e incluso ayuda para reincorporarse al trabajo.

El presupuesto de la institución ha crecido un 38% este año, con el objetivo de brindar una atención más ágil y humana, y también para reforzar la prevención.

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