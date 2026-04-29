Guatemala

Estados Unidos y Centroamérica dominan el destino de las exportaciones guatemaltecas

Las exportaciones de Guatemala mantienen una tendencia al alza en 2026, con un crecimiento estimado del 6% y la consolidación de Estados Unidos y Centroamérica como sus principales mercados. La apuesta por la diversificación y el valor agregado impulsa el desempeño del sector.

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FOTO DE ARCHIVO: Estados Unidos absorbe el 32,2% del total de las exportaciones, seguido por El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. (REUTERS/Leon Kuegeler)
FOTO DE ARCHIVO: Estados Unidos absorbe el 32,2% del total de las exportaciones, seguido por El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. (REUTERS/Leon Kuegeler)

Guatemala ha consolidado en los últimos años su perfil exportador con una fuerte orientación hacia el mercado estadounidense y sus vecinos centroamericanos. Según datos oficiales y fuentes especializadas como el Banco de Guatemala (Banguat) y la plataforma OEC, los cinco principales destinos de exportación son Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México.

En 2024, Guatemala exportó US$5.030 millones a Estados Unidos; US$1.880 millones a El Salvador; US$1.600 millones a Honduras; US$1.050 millones a Nicaragua; y US$732 millones a México.

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En conjunto, estos mercados absorbieron US$10.290 millones, cifra que representa el 66% de todas las exportaciones guatemaltecas del año. El liderazgo de Estados Unidos es contundente: solo este país concentró el 32,2% del total exportado, seguido por el bloque centroamericano más cercano. Si se suman El Salvador, Honduras y Nicaragua, cuatro mercados concentran el 61,3% de las ventas externas del país.

La estructura exportadora del país refleja una combinación de productos tradicionales y una creciente diversificación hacia manufacturas y bienes con mayor valor agregado. Entre los principales productos exportados destacan el café, el azúcar, el banano y los textiles, junto con productos de plástico, hierro y acero, así como alimentos procesados y productos químicos.

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FOTO DE ARCHIVO: El café, el azúcar, el banano y los textiles son algunos de los principales productos de exportación de Guatemala.
FOTO DE ARCHIVO: El café, el azúcar, el banano y los textiles son algunos de los principales productos de exportación de Guatemala.

Durante 2025, las exportaciones guatemaltecas cerraron con ingresos de US$13.055 millones entre enero y octubre, lo que representa un crecimiento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Banco de Guatemala. El dinamismo exportador se atribuye tanto al buen desempeño de los productos agrícolas como al fortalecimiento del sector manufacturero y la apertura de nuevos mercados.

El sector textil y de confección, que representa cerca de un tercio de las ventas a Estados Unidos, mostró una proyección de crecimiento del 2,7% en 2025 y 4% para 2026, beneficiado por reducciones arancelarias y tendencias de nearshoring. Además, la diversificación hacia productos de mayor valor agregado, como autopartes, suministros médicos y materiales de empaque, refuerza la integración de Guatemala en cadenas de valor regionales y globales.

La industria exportadora guatemalteca también está apostando por la diferenciación de productos agrícolas, como cafés especiales y alimentos procesados, que pueden acceder a precios premium y mercados de nicho.

Primer trimestre de 2026

En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de Guatemala mantienen la tendencia al alza. Los datos preliminares de Banguat y fuentes estadounidenses muestran que solo en enero, las exportaciones hacia Estados Unidos alcanzaron US$721 millones, confirmando la relevancia de este mercado. Proyecciones oficiales anticipan que las exportaciones totales del país superarán los US$14.000 millones al cierre de 2026, con un crecimiento estimado del 6%.

Primer plano de un racimo de bananos verdes y bananos individuales en una caja, con cuencos de aguacates verdes al fondo
Las exportaciones hacia Estados Unidos han superado los $700 millones en los primeros tres meses de 2026./ (Agexport)

Las ventas al exterior continúan impulsadas por la reducción de aranceles en productos estratégicos, la modernización de infraestructura logística y la digitalización de trámites aduaneros. A esto se suma la resiliencia macroeconómica de Guatemala, que espera un crecimiento del PIB de 3,7% en 2026 y mantiene la inflación bajo control.

La combinación entre Estados Unidos y los países vecinos centroamericanos seguirá siendo la columna vertebral comercial del país, aunque la diversificación de mercados y productos es cada vez más evidente. Guatemala se posiciona como un exportador robusto en el contexto regional, con capacidad para aprovechar oportunidades derivadas de acuerdos comerciales y tendencias globales de relocalización industrial.

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