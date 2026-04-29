República Dominicana

Seis de cada 10 niños con diabetes en República Dominicana son atendidos en el Hospital Hugo Mendoza

La creciente prevalencia de la diabetes tipo 1 en niños ha llevado a que este centro hospitalario en Santo Domingo Norte soporte la mayor carga asistencial, recibiendo derivaciones de clínicas y hospitales de distintas regiones del país

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El Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza atiende seis de cada diez casos de diabetes infantil en República Dominicana, según su subdirectora médica. | Andina

El Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, ubicado en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, asiste a seis de cada diez niños diagnosticados con diabetes en la República Dominicana.

Así lo indicó la doctora Francia Lapaix, subdirectora médica, quien también señaló la concentración de la atención especializada en este centro como reflejo de la tendencia creciente de casos y la demanda de manejo avanzado.

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La ocupación hospitalaria varía entre 80% y 90% de sus 140 camas, mientras que la institución recibe diariamente alrededor de 400 pacientes.

Esta información, recogida por Listín Diario, muestra la presión sobre los servicios, especialmente en la atención de menores con complicaciones graves como la cetoacidosis diabética, que requiere intervenciones inmediatas con insulina, manejo de líquidos y monitoreo constante.

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En cuanto al perfil de los pacientes, la doctora Lapaix explicó que la mayoría presenta diabetes tipo 1, o insulinodependiente, la variante más común en la infancia. Detalló que “el tipo de diabetes más común en niños es la mellitus 1, que es insulinodependiente, y esta enfermedad no es congénita; los niños no nacen con diabetes, sino que la adquieren”, por factores externos y genéticos.

El hospital recibe derivaciones de clínicas privadas y hospitales de distintas regiones, lo que incrementa su carga asistencial.

La ocupación hospitalaria del Hugo Mendoza oscila entre el 80% y el 90% de sus 140 camas, con 400 pacientes diarios y alta presión asistencial. (Foto: Jens Kalaene/dpa)
La ocupación hospitalaria del Hugo Mendoza oscila entre el 80% y el 90% de sus 140 camas, con 400 pacientes diarios y alta presión asistencial. (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Factores asociados al aumento de la diabetes infantil

Según la especialista, el sedentarismo y los cambios en los hábitos de vida han influido en el aumento de la diabetes tipo 1 en menores. El uso frecuente de dispositivos electrónicos ha reducido la actividad física, lo que favorece la aparición de obesidad, hipertensión y diabetes en niños y adolescentes.

La subdirectora del hospital recomienda iniciar la medicina preventiva desde el nacimiento, con consultas regulares para monitorear peso y talla, así como promover la actividad física y una alimentación saludable desde edades tempranas. El propósito es evitar la instauración de factores de riesgo que puedan volverse irreversibles.

Características clínicas y retos de atención

Entre los síntomas más frecuentes de la diabetes tipo 1 en niños se encuentran sed intensa, hambre persistente, fatiga, visión borrosa, entumecimiento y micciones frecuentes. El diagnóstico oportuno y el acceso a atención especializada son fundamentales para evitar complicaciones graves.

El centro se especializa en diabetes tipo 1 en niños, recibiendo referidos de clínicas privadas y hospitales de todo el país. (Foto: cortesía)
El centro se especializa en diabetes tipo 1 en niños, recibiendo referidos de clínicas privadas y hospitales de todo el país. (Foto: cortesía)

El hospital Hugo Mendoza mantiene una alta ocupación y enfrenta el reto de responder a una demanda creciente, especialmente en unidades de terapia intensiva e intermedia. El centro se sitúa en el eje de la estrategia sanitaria nacional, concentrando la mayoría de los casos pediátricos de diabetes y sirviendo de apoyo a otros centros de salud en el país.

El crecimiento sostenido de los diagnósticos y la necesidad de cuidados críticos posicionan al hospital como un punto clave para el tratamiento de la diabetes infantil en la República Dominicana.

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