“Se está desangrando”: Joven de 19 años es atacada mortalmente con 5 puñaladas por su expareja en Nicaragua

La joven, que ya se había separado del sujeto por maltratos previos, fue sorprendida cuando iba a recoger a dos menores de edad Cortesía Primerisima Nicaragua).

La paz de la comunidad de Molino Sur se quebró la mañana de ayer 28 de abril, bajo el eco de gritos de auxilio y la desesperación de un pueblo que presenció lo impensable.

Bajo la sombra de la violencia machista que no da tregua en el país, Marelyn Dayana González Centeno, una joven de apenas 19 años, se convirtió en una víctima más de feminicidio en Nicaragua.

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El principal sospechoso es su expareja, Henry Sequeira, quien según testigos la interceptó en un camino rural y acabó con su vida con una saña indescriptible.

La mañana para Marelyn comenzó con un propósito noble. La joven, originaria de Potrero Redondo, se desplazaba por un sendero de la comunidad Molino Sur con un objetivo claro: iba a traer a dos niños pequeños para luego acompañarlos hacia su centro escolar de educación preescolar.

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Como cada mañana, su labor era garantizar la seguridad de esos menores, sin imaginar que sería ella quien se encontraría en una situación de total vulnerabilidad. Fue en ese trayecto, a plena luz del día y en la vía pública, donde Sequeira la estaba esperando.

Sin mediar palabra y aprovechando la soledad de ciertos tramos del camino, el agresor la interceptó. Según los reportes médicos y policiales, el sujeto la acuchilló en cinco ocasiones, dirigiendo los ataques hacia zonas vitales del cuerpo.

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La brutalidad del ataque dejó a la joven desplomada sobre la tierra, mientras el agresor huía del lugar a bordo de una motocicleta con rumbo a la comunidad La Labranza.

Marelyn Dayana González Centeno, de 19 años, cuya vida fue arrebatada en un brutal ataque en la comunidad Molino Sur, Sébaco (Cortesía Pixel Channel - Nicaragua).

“Se está desangrando”: el video de la angustia

La comunidad no tardó en reaccionar. A través de videos que han circulado en redes sociales, se puede palpar el horror del momento. En las imágenes, se escucha el grito desgarrador de los lugareños: “¡Se está desangrando!”, mientras intentan desesperadamente aplicar presión sobre las heridas para contener la hemorragia.

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La solidaridad de los vecinos fue inmediata; en medio de la conmoción, lograron levantarla y coordinar su traslado de emergencia.

Marelyn fue llevada al Hospital Escuela César Amador Molina, en Matagalpa. Sin embargo, la pérdida de sangre y la profundidad de las cinco estocadas fueron determinantes. A pesar de que los médicos intentaron estabilizarla, la joven falleció poco después de ingresar al quirófano. La noticia de su muerte corrió como pólvora, encendiendo la chispa de la indignación en todo el departamento.

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Momentos de pánico y confusión tras un apuñalamiento. La grabación expone los intentos de los ciudadanos por ayudar a la víctima que se desangra, al tiempo que se hace un llamado para encontrar al culpable, cuya foto aparece en el video.

Detrás de este crimen hay una historia de acoso y resistencia. Allegados a Marelyn relataron que ella ya había tomado la valiente decisión de separarse de Sequeira meses atrás, precisamente debido a los constantes maltratos y su comportamiento violento. Sin embargo, en un patrón típico de los agresores feminicidas, Sequeira no aceptó la autonomía de la joven.

El sujeto la acosaba constantemente, insistiendo en retomar la relación sentimental. Marelyn, firme en su decisión de vivir una vida libre de violencia, se negó en repetidas ocasiones. Este rechazo fue, según las investigaciones preliminares, el detonante para que el agresor planeara el ataque mortal, esperando el momento en que ella saliera a realizar su labor diaria con los niños para atacarla por sorpresa.

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El asesinato de Marelyn Dayana no es un caso aislado, sino un síntoma de una crisis profunda. Este hecho ocurre apenas días después de que el país viviera 22 días de angustia por la desaparición de otra mujer, quien finalmente fue hallada sin vida y cuyo principal sospechoso es también su pareja. Estos casos demuestran que, para las mujeres en Nicaragua, el peligro acecha incluso en los círculos más cercanos.

De acuerdo con los registros del blog especializado La Lupa Feminista, con el asesinato de Marelyn ya se contabilizan 8 casos de feminicidio en lo que va del año Esta cifra es un llamado de alerta para las autoridades y la sociedad civil.

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