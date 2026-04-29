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“Dije ‘no’ una y otra vez y traté de irme”: Jessica Mann vuelve al estrado en el tercer juicio por violación contra Harvey Weinstein

La actriz y estilista compareció este martes para describir cómo Weinstein la acorraló en una habitación del Doubletree Hotel en marzo de 2013

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Jessica Mann rompe en llanto al relatar por tercera vez ante un jurado cómo Harvey Weinstein la violó en un hotel de Nueva York
El testimonio de Jessica Mann expone que Harvey Weinstein ignoró sus ruegos y la sometió por la fuerza en la habitación (AP/REUTERS)

La actriz y estilista Jessica Mann declaró este martes ante un jurado de Manhattan, por tercera vez en seis años, que el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein la violó en una habitación de hotel de Nueva York en 2013, ignorando sus súplicas repetidas de que se detuviera.

“Simplemente me trató como si me poseyera”, dijo entre sollozos, según recogió la prensa estadounidense.

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Mann, de 40 años, se encuentra en el segundo día de su testimonio en el tercer juicio por delitos sexuales que enfrenta Weinstein en Nueva York, un proceso que se originó tras la anulación de su condena inicial y un posterior jurado que no llegó a un veredicto unánime.

Según declaró ante el tribunal, él apareció de forma sorpresiva en el hotel donde ella se hospedaba en Nueva York en marzo de 2013, cuando ella había viajado junto a una amiga.

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Tras la agresión sexual, la actriz y estilista encontró una jeringa usada para tratar la disfunción eréctil de Weinstein en el baño del hotel (John Angelillo/Pool via REUTERS)
Tras la agresión sexual, la actriz y estilista encontró una jeringa usada para tratar la disfunción eréctil de Weinstein en el baño del hotel (John Angelillo/Pool via REUTERS)

Mann dijo que lo acompañó a su habitación para hablar en privado, pero que el productor le ordenó que se desvistiera.

“Le rogué: ‘Por favor, no lo hagas, no quiero’, y traté de abrir la puerta dos veces, pero él la cerró de golpe, me agarró las muñecas y me las cruzó frente a la cara”, relató.

Fue muy aterrador, así que recuerdo haber simplemente... apagado y rendido, porque había estado peleando y discutiendo. Así que obedecí”, declaró la testigo.

Jessica Mann contó también que, tras la agresión, encontró en el baño una jeringa usada para un medicamento contra la disfunción eréctil.

Pese a lo ocurrido, ella continuó viendo a Harvey Weinstein. Asistió al desayuno previamente planeado ese mismo día, aceptó la invitación del productor para extender su estadía en Nueva York y mantuvo intercambios de correo electrónico cordiales con él durante meses.

Mann reveló que, pese al abuso, mantuvo contacto cordial con Weinstein y continuó viéndolo después de la agresión de 2013 (REUTERS/Jane Rosenberg)
Mann reveló que, pese al abuso, mantuvo contacto cordial con Weinstein y continuó viéndolo después de la agresión de 2013 (REUTERS/Jane Rosenberg)

“Solo quería que todos actuaran como si todo fuera normal”, explicó ante el jurado.

La testigo describió una relación marcada por la ambivalencia. Dijo que Weinstein podía mostrarse encantador y hacerla sentir valorada, pero que si no obtenía lo que quería, “era como si saliera un lado monstruoso” de él.

Señaló también que el productor hacía constantes referencias a su poder en la industria y a sus vínculos con figuras como el expresidente Bill Clinton.

“Sus amigos llegan muy lejos y sus enemigos no dan un paso en esta ciudad”, dijo Mann que le transmitía Weinstein como parte de la imagen que cultivaba de sí mismo. “No estaba en una relación con una persona normal”.

Mann relató además un episodio previo a la primera violación, ocurrido en febrero de 2013, cuando Weinstein intentó involucrarla en un encuentro sexual con la actriz de origen italiano Emanuela Postacchini en un hotel de Beverly Hills.

Harvey Weinstein intentó involucrar a Mann en un encuentro sexual con la actriz Emanuela Postacchini en Beverly Hills (ANGELA WEISS/Pool via REUTERS)
Harvey Weinstein intentó involucrar a Mann en un encuentro sexual con la actriz Emanuela Postacchini en Beverly Hills (ANGELA WEISS/Pool via REUTERS)

Según su testimonio, eso la llevó a encerrarse llorando en un baño, tras lo cual el productor consumó el encuentro con la otra mujer.

La testigo declaró también que Harvey Weinstein la agredió sexualmente por segunda vez ese mismo año, después de que ella le comunicara que había iniciado una relación sentimental con un actor. “¡Me debes una vez más!”, le gritó el productor antes de atacarla.

Jessica Mann dijo que perdió el conocimiento durante esa agresión por el peso del acusado. Esa segunda acusación no dio lugar a ningún cargo judicial.

El exproductor de 73 años asistió al juicio en silla de ruedas. Se declaró inocente de todos los cargos y enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión por la condena que ya pesa sobre él —por obligar a la exasistente de producción Mimi Haley a practicarle sexo oral—, además del juicio en curso. También fue condenado a 16 años de cárcel por una violación cometida en California.

El exproductor de Hollywood enfrenta un tercer juicio por violencia sexual en Nueva York, tras la anulación de su condena inicial y una causa estancada (SARAH YENESEL/Pool via REUTERS)
El exproductor de Hollywood enfrenta un tercer juicio por violencia sexual en Nueva York, tras la anulación de su condena inicial y una causa estancada (SARAH YENESEL/Pool via REUTERS)

El jurado siguió el testimonio con atención, varios de sus integrantes con bolígrafos en mano. En un momento en que Mann se confundió durante las preguntas sobre sus interacciones con Weinstein tras la primera agresión, el tribunal ordenó un receso. Se espera que la testigo retome su declaración este miércoles.

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