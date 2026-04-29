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El régimen de Irán ejecutó a 21 personas y detuvo a más de 4.000 desde el inicio de la guerra

Irán es el país que más recurre a la pena máxima después de China

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Detalle de una soga que fue puesta por iraníes que viven en exilio durante una protesta en contra de la política iraní en Irán y Siria respecto a las ejecuciones,EFE/ALI ALI
Detalle de una soga que fue puesta por iraníes que viven en exilio durante una protesta en contra de la política iraní en Irán y Siria respecto a las ejecuciones,EFE/ALI ALI

Un total de 21 personas han sido ejecutadas y más de 4.000 detenidas en Irán por motivos políticos o de seguridad nacional desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, aseguró este miércoles Naciones Unidas.

Luego de que los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desencadenaran el conflicto, “al menos nueve personas han sido ejecutadas en relación con las manifestaciones de enero de 2026, diez por presunta pertenencia a grupos de oposición y dos por espionaje”, anunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

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La agencia precisó que, durante el mismo período, más de 4.000 personas fueron arrestadas “por cargos relacionados con la seguridad nacional”.

“Muchos detenidos han sido víctimas de desapariciones forzadas, tortura u otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, en particular confesiones obtenidas bajo fuerza —a veces televisadas— y simulacros de ejecución”, añadió el organismo de la ONU.

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“Me consterna constatar que, además de las graves consecuencias del conflicto, las autoridades siguen violando los derechos del pueblo iraní de manera brutal y despiadada”, dijo el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, citado en el comunicado.

Primer plano de Volker Türk, un hombre calvo con gafas, traje azul marino y corbata roja, mirando hacia adelante. La bandera de la ONU se ve parcialmente a la derecha
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

“Hago un llamado a las autoridades para que suspendan todas las ejecuciones, establezcan una moratoria sobre la pena capital, garanticen plenamente el respeto de los derechos de la defensa y el derecho a un juicio justo, y liberen de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente”, insistió.

Según varias oenegés, entre ellas Amnistía Internacional, Irán es el país que más recurre a la pena máxima después de China.

Desde las cárceles de Irán, las ejecuciones de presos políticos y manifestantes se han intensificado en las últimas semanas bajo el pretexto de la guerra, según informó el diario británico The Guardian. Al menos 16 hombres han sido ahorcados en el último mes por órdenes del régimen iraní, incluidos activistas y opositores acusados de desafiar al gobierno.

Las cartas y videos grabados en secreto por algunos de los condenados, y obtenidas por el diario británico, revelan detalles sobre sus últimos días y el clima de temor dentro de los centros de detención.

Las víctimas incluyen activistas, opositores y personas acusadas de pertenecer a grupos disidentes, mientras familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian el aumento de la represión y la falta de garantías legales.

En la prisión de Rajai Shahr, ubicada en la ciudad de Karaj, se encontraba Babak Alipour, un abogado de 34 años aficionado al montañismo, que había pasado tres años en el corredor de la muerte.

Babak Alipour
Babak Alipour

En sus escritos enviados a amigos, Alipour describió la situación de otros reclusos como Behrouz Ehsani, de 69 años, y Mehdi Hassani, de 48, también condenados a muerte y señalados por el régimen como integrantes del grupo opositor Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI o MeK).

A pesar de la amenaza constante, Alipour afirmó en sus cartas que no sentía miedo. El 12 de marzo, grabó un video con un teléfono móvil ingresado clandestinamente a la cárcel.

En esa grabación, denunció la represión estatal y el ascenso de Mojtaba Khamenei al liderazgo supremo tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, ocurrida en medio de ataques aéreos atribuidos a Estados Unidos e Israel.

La familia de Alipour, su hermano Roozbeh, su hermana Maryam y su madre Ommolbanin Dehghan, fueron arrestados después de asistir a una vigilia frente a la prisión.

El 31 de marzo, las autoridades trasladaron a Alipour a la prisión de Ghezel Hesar, donde fue ahorcado junto a Pouya Ghobadi, ingeniero eléctrico de 32 años.

Ese hombre sido arrestado por su supuesta implicación en acciones contra el régimen. Su ejecución formó parte de una ola de muertes que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, busca instalar un clima de miedo en la sociedad iraní.

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