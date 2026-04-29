Israel abatió al jefe del Departamento de Operaciones de la organización terrorista Hamas

Israel abatió al jefe del Departamento de Operaciones del Estado Mayor de la organización terrorista Hamas

El Ejército de Defensa de Israel (IDF) y el Servicio de Seguridad General (Shin Bet) abatieron en el norte de la Franja de Gaza a Iyad Ahmed Abd al-Rahman Shambari, identificado como jefe del Departamento de Operaciones del Estado Mayor de Inteligencia Militar de la organización terrorista Hamas. La operación se realizó el martes, según informó el IDF.

Shambari se desempeñó en los últimos años como jefe del departamento de operaciones de la inteligencia militar de Hamas y era responsable de coordinar la información operativa de toda la Franja de Gaza. Se le atribuye la recopilación de inteligencia sobre las fuerzas del Ejército de Israel para planificar y ejecutar ataques terroristas.

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Iyad Ahmed Abd al-Rahman Shambari coordinaba la información operativa de Hamas a lo largo de toda la Franja de Gaza, según el comunicado oficial.

De acuerdo con el comunicado militar, Shambari representaba una amenaza inmediata para las fuerzas israelíes que operan en la zona. Participó activamente en la planificación de la incursión de los terroristas de Hamas en la masacre perpetrada el 7 de octubre.

Las fuerzas del Comando Sur del ejército israelí están desplegadas en la zona conforme al acuerdo y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata.

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Operaciones en Líbano

Unidades de reserva de la Brigada 226 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) localizaron un pozo minado y un puesto de permanencia con armas pertenecientes al grupo terrorista Hezbollah en el sur de Líbano, según informó el ejército israelí. Las operaciones fueron realizadas bajo el mando de la División 146, en una zona situada al sur de la línea de defensa avanzada, con el objetivo de evitar una amenaza directa sobre los asentamientos ubicados en el norte de Israel.

Israel abatió al jefe del Departamento de Operaciones del Estado Mayor de la organización terrorista Hamas

El ejército detalló que, durante la operación, las fuerzas descubrieron un puesto utilizado por integrantes de Hezbollah, en el que se encontraba un arsenal compuesto por bombas de mortero y cohetes. Según el informe, este material estaba destinado a ser utilizado tanto contra las fuerzas israelíes que operan en la zona como contra civiles del Estado de Israel. Parte del hallazgo incluyó barriles azules llenos de morteros de ciento veinte milímetros, los cuales se encontraban empaquetados con la marca del fabricante y acompañados por discos de encendido envueltos y sellados herméticamente. Todo el contenido estaba almacenado en tubos metálicos cerrados.

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La operación militar bajo la División 146 se realizó para evitar amenazas directas sobre asentamientos israelíes cercanos a la frontera con Líbano.

El comunicado precisa que, además del armamento, las fuerzas detectaron la existencia de lanzadores en la misma ubicación. También se encontraron señales claras de presencia humana en la zona, como posiciones de espera equipadas con comida y agua, lo que evidencia que el lugar estaba acondicionado para estadías prolongadas. Los soldados que participaron en la operación documentaron en video el descubrimiento, mostrando el estado y la disposición de los artefactos y suministros encontrados.