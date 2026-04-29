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Israel localizó un pozo minado y un puesto con armas del grupo terrorista Hezbollah en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa localizaron explosivos, morteros y suministros en posiciones clandestinas atribuidas al grupo, que cuenta con el financiamiento del régimen iraní, en una zona fronteriza

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Las FDI localizaron un puesto de la organización terrorista Hezbollah en el sur de Líbano

Unidades de reserva de la Brigada 226 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) localizaron un pozo minado y un puesto de permanencia con armas pertenecientes al grupo terrorista Hezbollah en el sur de Líbano, según informó el ejército israelí. Las operaciones fueron realizadas bajo el mando de la División 146, en una zona situada al sur de la línea de defensa avanzada, con el objetivo de evitar una amenaza directa sobre los asentamientos ubicados en el norte de Israel.

El ejército detalló que, durante la operación, las fuerzas descubrieron un puesto utilizado por integrantes de Hezbollah, en el que se encontraba un arsenal compuesto por bombas de mortero y cohetes. Según el informe, este material estaba destinado a ser utilizado tanto contra las fuerzas israelíes que operan en la zona como contra civiles del Estado de Israel. Parte del hallazgo incluyó barriles azules llenos de morteros de ciento veinte milímetros, los cuales se encontraban empaquetados con la marca del fabricante y acompañados por discos de encendido envueltos y sellados herméticamente. Todo el contenido estaba almacenado en tubos metálicos cerrados.

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Las FDI localizaron un puesto de la organización terrorista Hezbollah en el sur de Líbano
La operación militar bajo la División 146 se realizó para evitar amenazas directas sobre asentamientos israelíes cercanos a la frontera con Líbano.

El comunicado precisa que, además del armamento, las fuerzas detectaron la existencia de lanzadores en la misma ubicación. También se encontraron señales claras de presencia humana en la zona, como posiciones de espera equipadas con comida y agua, lo que evidencia que el lugar estaba acondicionado para estadías prolongadas. Los soldados que participaron en la operación documentaron en video el descubrimiento, mostrando el estado y la disposición de los artefactos y suministros encontrados.

En una acción posterior, las fuerzas israelíes localizaron un pozo minado atribuido al mismo grupo terrorista, en cuyo interior se halló una carga explosiva de 900 kilogramos. De acuerdo con la información proporcionada, este explosivo es aparentemente una carga antigua, colocada en el área en el pasado. El hallazgo fue documentado por las fuerzas sobre el terreno, quienes registraron imágenes del artefacto y las condiciones del pozo minado.

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Las FDI localizaron un puesto de la organización terrorista Hezbollah en el sur de Líbano
El ejército israelí afirmó que continuará las operaciones en cumplimiento de las directrices políticas para neutralizar amenazas terroristas en la frontera.

Según el informe, las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando en la zona con el objetivo de neutralizar amenazas dirigidas tanto contra la población civil como contra las propias fuerzas militares. El ejército aseguró que estas acciones se mantendrán en cumplimiento de las directrices establecidas por el nivel político.

Las imágenes difundidas muestran los barriles llenos de morteros, lanzadores y provisiones halladas, así como los fragmentos de video en los que los soldados describen el contenido de los depósitos, la disposición de los artefactos y las condiciones del entorno en el momento del hallazgo.

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