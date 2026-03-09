Guatemala

PNC sorprende a un joven sacando el dinero de las alcancías de un templo en Guatemala

El arresto ocurrió cuando, según las autoridades, la persona fue sorprendida sustrayendo efectivo de cajas de donativos empleando medios improvisados, por lo que se le decomisó el dinero obtenido en el lugar de los hechos

Guardar
En el Santuario Arquidiocesano del
En el Santuario Arquidiocesano del Señor San José un joven fue sorprendido hurtando fondos que había donado la feligresía. El ladrón fue atrapado mientras usaba pegamento y alambre para extraer el dinero. (Foto cortesía)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvo a Fernando “N” en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, luego de sorprenderlo mientras robaba dinero de alcancías ubicadas en el Santuario Arquidiocesano del Señor San José. El individuo, de 29 años, empleó un trozo de alambre recubierto con pegamento para sustraer Q588 (cerca de setenta y siete dólares estadounidenses), suma que le fue confiscada por las autoridades en el mismo sitio.

La detención ocurrió este domingo, indicó el cuerpo policial. Al consultar con las redes sociales del templo, no se encontraba ninguna denuncia oficial por el hurto que cometía el joven dentro de las instalaciones.

Por otra parte, la PNC también anunció que ocho personas fueron arrestadas en distintos puntos de Guatemala en operativos contra el crimen, según reportes oficiales. Entre los detenidos figura Brandon “N”, de 21 años, puesto a disposición de la justicia en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, al existir una orden de captura por extorsión.

Un sujeto de veintinueve años
Un sujeto de veintinueve años utilizó herramientas caseras para remover donaciones en una parroquia del centro de la capital, acto por el cual autoridades le retuvieron los fondos recuperados (Foto cortesía PNC)

Uno de los procedimientos dejó como resultado la captura de Edgar “N”, de 46 años, en San Andrés, Petén; es requerido por los delitos de trata de personas y deserción. En Cobán, Alta Verapaz, agentes aprehendieron a Josué “N”, de 23 años, quien enfrenta una imputación por violación. En la zona 2 de Mazatenango, Suchitepéquez, la detención de Kenia “N”, de 25 años, se realizó tras ser señalada del robo de equipo terminal móvil.

En otro operativo, la captura de Santos “N”, de 19 años, ocurrió en Camotán, Chiquimula; pesa sobre él una orden de aprehensión del Juzgado de Alta Verapaz por extorsión. Por su parte, Jaime “N”, de 63 años, fue arrestado en El Tejar, Chimaltenango, como sindicado de agresión sexual. Las autoridades también indicaron que Jacobo “N” fue detenido en la colonia Atlántida, zona 18, en Ciudad de Guatemala, bajo la acusación de violación con agravación de la pena. Además, en el km 198 de Camotán, David “N”, de 21 años, fue capturado por estafa propia.

Las estadísticas de los delitos comunes en Guatemala

En Guatemala, los registros sistematizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con base en los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), revelan que la dinámica delictiva en el país está marcada por el crecimiento del robo de motocicletas, que ha superado al de automóviles en los periodos más recientes y que se vincula directamente al mercado negro de autopartes.

Las estadísticas oficiales del INE muestran que el hurto y el robo a personas, especialmente a transeúntes, constituyen el delito contra la propiedad con mayor frecuencia en las áreas urbanas del país, con el departamento de Guatemala como epicentro. El robo se define por el uso de violencia o intimidación. En contraste, el hurto opera de modo más silencioso, pero su persistencia es notable y se atribuye principalmente a la sustracción de dispositivos móviles.

Un sujeto de veintinueve años
Un sujeto de veintinueve años utilizó herramientas caseras para remover donaciones en una parroquia del centro de la capital, acto por el cual autoridades le retuvieron los fondos recuperados (Foto cortesía PNC)

Respecto a la propiedad privada, los informes de la PNC y el INE corroboran que los robos en residencias y comercios presentan variaciones que responden a la ubicación geográfica. Aunque el número total de incidentes es menor en comparación con el robo a personas, su impacto económico es sustantivamente más alto según los datos institucionales. Estos delitos afectan principalmente a pequeños negocios y viviendas ubicadas en zonas periféricas. Los hechos suelen producirse tras una planificación mínima, lo que hace que su prevención represente un desafío especial para las autoridades, según el indicador oficial.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilCiudad de GuatemalaSantuario Arquidiocesano del Señor San JoséHuehuetenangoRobo de AlcancíasRecuperación de Vehículos

Últimas Noticias

Las mujeres en Costa Rica destinan 53 horas semanales al trabajo no remunerado

Un reciente estudio de una universidad pública revela que la asignación de tiempo a labores sin pago limita las oportunidades de inserción laboral femenina y mantiene una distribución desigual en las responsabilidades del hogar

Las mujeres en Costa Rica

Hondureñas en el exterior ganan USD 2,000 menos que los hombres, pero sostienen el consumo y la salud del país

El estudio reciente del Banco Central de Honduras señala que, aunque poseen niveles educativos superiores, las hondureñas perciben sueldos significativamente menores en comparación con los hombres y desempeñan trabajos de menor protección social y salario

Hondureñas en el exterior ganan

San Salvador se volvió escenario de Kombat Challenge Series

El representante salvadoreño se impuso ante la ovación del público en la final más esperada del Kombat Challenge Series, consolidando el éxito del evento y el protagonismo de El Salvador como sede deportiva internacional

San Salvador se volvió escenario

República Dominicana reduce los embarazos adolescentes pero persisten cifras preocupantes

En enero de 2026, los embarazos en menores de 19 años mostraron una disminución del 17 % respecto al año anterior, aunque las niñas más jóvenes siguen enfrentando riesgos debido a la falta de educación sexual integral en el país

República Dominicana reduce los embarazos

Bloque de Mujeres del Parlamento Centroamericano denuncia que feminicidios y brechas políticas afectan a la región

La entidad centroamericana urgió a los gobiernos a implementar medidas que aborden las dificultades que enfrentan las ciudadanas en la región, incluyendo cambios legales y presupuestarios orientados a mejorar el acceso a derechos y liderazgo

Bloque de Mujeres del Parlamento

TECNO

Productos tecnológicos clave para runners

Productos tecnológicos clave para runners en 2026, según la inteligencia artificial

Qué hacer si tu Android no prende ni carga: guía práctica para revivirlo

Resultados elecciones 2026 en Colombia: app oficial para ver en tiempo real los resultados

El dueño de WhatsApp, Mark Zuckerberg, predice el fin de los celulares: qué nuevo dispositivo los reemplazará

Por qué tu parabrisas tiene puntos negros: el motivo que beneficia a tu auto

ENTRETENIMIENTO

El ex esposo de Britney

El ex esposo de Britney Spears pidió respeto por su privacidad: “Espero que la prensa haya aprendido del pasado”

Sin Brooklyn y con rumores en aumento, Victoria Beckham presentó su colección en París

Elijah Wood no se despide de su personaje más famoso: “Mientras siga vivo, preferiría que nadie más interpretara a Frodo”

Qué dejó el Oasis Live ‘25: gira récord, reconciliación y un documental de alto voltaje que sorprende a los fans

Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”

MUNDO

Las bolsas de Asia se

Las bolsas de Asia se desploman tras el salto del precio del petróleo por encima de los USD 100 el barril

Mojtaba Khamenei, el heredero en las sombras y arquitecto de la maquinaria represiva del régimen iraní

La Guardia Revolucionaria de Irán prometió “completa obediencia” a su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei

Estados Unidos confirmó la muerte de un séptimo militar desde el inicio de la guerra contra Irán

Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo del régimen de Irán