PNC sorprende a un joven sacando el dinero de las alcancías de un templo en Guatemala

En el Santuario Arquidiocesano del Señor San José un joven fue sorprendido hurtando fondos que había donado la feligresía. El ladrón fue atrapado mientras usaba pegamento y alambre para extraer el dinero. (Foto cortesía)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvo a Fernando “N” en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, luego de sorprenderlo mientras robaba dinero de alcancías ubicadas en el Santuario Arquidiocesano del Señor San José. El individuo, de 29 años, empleó un trozo de alambre recubierto con pegamento para sustraer Q588 (cerca de setenta y siete dólares estadounidenses), suma que le fue confiscada por las autoridades en el mismo sitio.

La detención ocurrió este domingo, indicó el cuerpo policial. Al consultar con las redes sociales del templo, no se encontraba ninguna denuncia oficial por el hurto que cometía el joven dentro de las instalaciones.

Por otra parte, la PNC también anunció que ocho personas fueron arrestadas en distintos puntos de Guatemala en operativos contra el crimen, según reportes oficiales. Entre los detenidos figura Brandon “N”, de 21 años, puesto a disposición de la justicia en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, al existir una orden de captura por extorsión.

Un sujeto de veintinueve años utilizó herramientas caseras para remover donaciones en una parroquia del centro de la capital, acto por el cual autoridades le retuvieron los fondos recuperados (Foto cortesía PNC)

Uno de los procedimientos dejó como resultado la captura de Edgar “N”, de 46 años, en San Andrés, Petén; es requerido por los delitos de trata de personas y deserción. En Cobán, Alta Verapaz, agentes aprehendieron a Josué “N”, de 23 años, quien enfrenta una imputación por violación. En la zona 2 de Mazatenango, Suchitepéquez, la detención de Kenia “N”, de 25 años, se realizó tras ser señalada del robo de equipo terminal móvil.

En otro operativo, la captura de Santos “N”, de 19 años, ocurrió en Camotán, Chiquimula; pesa sobre él una orden de aprehensión del Juzgado de Alta Verapaz por extorsión. Por su parte, Jaime “N”, de 63 años, fue arrestado en El Tejar, Chimaltenango, como sindicado de agresión sexual. Las autoridades también indicaron que Jacobo “N” fue detenido en la colonia Atlántida, zona 18, en Ciudad de Guatemala, bajo la acusación de violación con agravación de la pena. Además, en el km 198 de Camotán, David “N”, de 21 años, fue capturado por estafa propia.

Las estadísticas de los delitos comunes en Guatemala

En Guatemala, los registros sistematizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con base en los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), revelan que la dinámica delictiva en el país está marcada por el crecimiento del robo de motocicletas, que ha superado al de automóviles en los periodos más recientes y que se vincula directamente al mercado negro de autopartes.

Las estadísticas oficiales del INE muestran que el hurto y el robo a personas, especialmente a transeúntes, constituyen el delito contra la propiedad con mayor frecuencia en las áreas urbanas del país, con el departamento de Guatemala como epicentro. El robo se define por el uso de violencia o intimidación. En contraste, el hurto opera de modo más silencioso, pero su persistencia es notable y se atribuye principalmente a la sustracción de dispositivos móviles.

Un sujeto de veintinueve años utilizó herramientas caseras para remover donaciones en una parroquia del centro de la capital, acto por el cual autoridades le retuvieron los fondos recuperados (Foto cortesía PNC)

Respecto a la propiedad privada, los informes de la PNC y el INE corroboran que los robos en residencias y comercios presentan variaciones que responden a la ubicación geográfica. Aunque el número total de incidentes es menor en comparación con el robo a personas, su impacto económico es sustantivamente más alto según los datos institucionales. Estos delitos afectan principalmente a pequeños negocios y viviendas ubicadas en zonas periféricas. Los hechos suelen producirse tras una planificación mínima, lo que hace que su prevención represente un desafío especial para las autoridades, según el indicador oficial.