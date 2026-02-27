Guatemala

La bóveda global de Svalbard recibe la mayor colección de semillas de Guatemala

La incorporación de cultivos autóctonos y parientes silvestres del maíz fortalece la reserva internacional, asegurando la disponibilidad de recursos para la alimentación y el desarrollo rural en caso de emergencias o pérdidas locales

Guatemala realiza su primer depósito
Guatemala realiza su primer depósito oficial de semillas en la Bóveda Global de Svalbard para proteger su soberanía alimentaria. (Cortesía: Crop Trust)

El resguardo de más de 900 variedades de semillas de Guatemala en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard marca un avance decisivo en la protección del patrimonio genético agrícola del país y refuerza la capacidad internacional para afrontar riesgos derivados del cambio climático y otros desastres. Según informó el medio ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Guatemala, esta operación constituye una alianza estratégica entre organismos nacionales e internacionales, consolidando el rol de Guatemala en la preservación de la biodiversidad agrícola a largo plazo.

El depósito de semillas guatemaltecas fortalece la red global de conservación en Svalbard

La bóveda, ubicada en Noruega, alberga el conjunto de semillas de maíz, frijol, ayote, bledo y dos formas de teocintle que forman parte de la colección guatemalteca. El depósito incluye especies autóctonas y variedades de alto valor cultural y ambiental que, hasta la fecha, representan la mayor contribución del país al sistema mundial de seguridad alimentaria. Las semillas se conservarán a temperaturas controladas, entre –18 y –20 °C (entre –0,4 y –4 °F), condición que permite su viabilidad durante décadas.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA) y el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) coordinaron la recolección y envío, en colaboración con la organización internacional Crop Trust, la Secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) de la FAO, y el gobierno de Noruega. Esta acción garantiza que los recursos fitogenéticos guatemaltecos cuenten con un respaldo físico ante eventualidades que puedan amenazar su existencia, aportando a la resiliencia y seguridad del sistema agrícola nacional.

El depósito de Guatemala forma
El depósito de Guatemala forma parte de una alianza internacional con Crop Trust, FAO y el gobierno noruego para preservar cultivos críticos. (Cortesía: Crop Trust)

El valor estratégico de la bóveda para la agricultura guatemalteca

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, conocida internacionalmente como “la bóveda del fin del mundo”, es considerada el banco de conservación de semillas más seguro del planeta. Su función consiste en servir como resguardo último de la diversidad genética global, asegurando la disponibilidad de semillas en caso de pérdidas en bancos nacionales. Guatemala, con este nuevo depósito, no solo integra su herencia agrícola a la reserva mundial, sino que fortalece la infraestructura internacional de respaldo ante amenazas futuras.

La inclusión de cultivos estratégicos y variedades de teocintle, pariente silvestre del maíz, aporta una dimensión crucial en términos de adaptación a nuevas condiciones ambientales. Las variedades enviadas, todas de importancia fundamental para la alimentación y el desarrollo rural guatemalteco, permanecerán custodiadas bajo estrictos estándares que prevén las peores contingencias.

Según datos difundidos por el ministerio en redes sociales, la iniciativa refuerza la posición de Guatemala en los esfuerzos multinacionales para asegurar el acceso a recursos genéticos fundamentales, elemento calificado por el ICTA como esencial para la seguridad alimentaria y el progreso de las comunidades rurales.

Una alianza internacional al servicio de la seguridad alimentaria

La cooperación entre autoridades nacionales y entidades globales, como la FAO y Crop Trust, consolidó un proceso logístico que culminó en el depósito de la colección guatemalteca en Noruega. La selección incluyó especies con legado milenario y relevancia actual, reafirmando el compromiso local con la protección de la herencia agrícola.

La preservación de muestras en Svalbard, dentro de una estructura subterránea diseñada para tolerar grandes catástrofes, representa una herramienta estratégica de defensa para el sector agrícola ante fenómenos como el cambio climático, plagas, guerras o accidentes que puedan afectar los bancos de germoplasma nacionales.

Con este envío, Guatemala garantiza que su diversidad de cultivos permanezca disponible para las futuras generaciones y contribuye activamente a sustentar la red global de seguridad alimentaria.

