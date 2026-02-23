La CIDH celebrará en marzo su 195° Período de Sesiones en Ciudad de Guatemala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ) celebrará su 195° Período de Sesiones en Ciudad de Guatemala en marzo . Fotografía de archivo. EFE/Lenin Ocampo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la realización de su 195° Período de Sesiones, que se celebrará en Ciudad de Guatemala entre el 9 y el 13 de marzo de 2026.

La agenda del encuentro incluye 29 audiencias públicas sobre temas urgentes de derechos humanos en América, posibilitando el diálogo directo entre Estados, víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

Conforme al artículo 68 del reglamento de la comisión, todas las audiencias serán presenciales y públicas. El Hotel Intercontinental de la capital guatemalteca servirá como sede de las sesiones, distribuidas en las salas Roble 1 y Roble 2.

Para acceder a interpretación en español o inglés, las inscripciones estarán disponibles mediante enlaces que se publicarán en la página web y redes sociales oficiales.

La comisión expresó su agradecimiento a Guatemala por la invitación y el apoyo logístico, destacando las facilidades que permiten una amplia convocatoria y la participación activa de la sociedad civil y la prensa regional. Además, todas las audiencias podrán seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la CIDH.

Los periodistas interesados deberán registrarse previamente a través de un enlace específico.

Foto Ilustrativa CIDH Colegio de Abogados

Agenda temática y alcance geográfico

Las audiencias debatirán casos de diversos países. Para Norteamérica, se analizarán la situación de las personas desplazadas internamente en México y las operaciones de seguridad extraterritorial en Estados Unidos.

En Centroamérica, se presentará información referente a personas privadas de libertad y excarceladas en Nicaragua, víctimas de violencia sexual y defensoras de derechos en El Salvador bajo el régimen de excepción vigente.

En América del Sur, la CIDH tiene previsto una audiencia sobre la Defensoría del Pueblo en Perú; una sesión acerca de la operación Contención en Brasil; y el análisis de políticas de seguridad ciudadana en Ecuador. También se contemplarán debates sobre víctimas de trata en Colombia y Venezuela, así como sobre libertades de expresión y asociación en Venezuela.

Para el Caribe, la agenda incluye el examen de los efectos de políticas migratorias en el derecho a la salud en República Dominicana y la situación de personas privadas de libertad en Cuba. Asimismo, se celebrarán audiencias regionales dedicadas a la violencia política contra las mujeres, la lucha contra el crimen organizado y la represión transnacional.

Durante estas sesiones, también se tratarán casos particulares de Argentina, Colombia y México; una audiencia sobre medidas cautelares en Brasil y el seguimiento de recomendaciones dirigidas a Honduras.

Espacios abiertos y registro para la sociedad civil

Durante el 195° Período de Sesiones, la CIDH habilitará espacios de diálogo presencial con organizaciones de la sociedad civil. El primer encuentro se efectuará el 9 de marzo, de 9 a 10.30 h, en el Salón Roble 1 del Hotel Intercontinental. Es imprescindible inscribirse antes del 2 de marzo mediante el formulario correspondiente. Las personas seleccionadas serán notificadas y podrán realizar intervenciones de hasta tres minutos.

La participación será únicamente presencial, con el objetivo de favorecer la interacción directa sobre el estado de los derechos humanos en la región y los desafíos actuales del sistema interamericano. A la par, la comisión organizará eventos paralelos vinculados a diferentes temáticas, informando al respecto en su web y redes sociales.

Funciones y composición de la CIDH

La CIDH es el organismo principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), responsable de promover el respeto y la defensa de los derechos humanos, así como de asesorar en este ámbito a la OEA. Está compuesta por siete miembros independientes, designados por la Asamblea General a título personal y sin representar a ningún Estado nacional.

Su mandato se basa en la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La labor de la CIDH busca consolidar mecanismos de monitoreo, protección y consulta para individuos y colectivos afectados por violaciones a los derechos fundamentales.