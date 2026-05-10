El avance del cine dominicano brilla en la XIII edición de los Premios Platino con “Olivia & las nubes”

La película "Olivia & las nubes" logró el primer premio Platino para República Dominicana en la categoría Mejor Película de Animación, marcando un hito para el cine dominicano. (Foto cortesía redes sociales)

La cinematografía de República Dominicana vivió una transformación sin precedentes durante la XIII edición de los Premios Platino 2026, cuando la película animada “Olivia & las nubes” logró imponerse en la categoría de Mejor Película de Animación. El triunfo, ocurrido en el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret, en la Riviera Maya mexicana, confirmó el avance y proyección internacional del cine dominicano en un espacio tradicionalmente dominado por producciones de Brasil, Argentina y España.

Por primera vez, una obra originaria de República Dominicana fue reconocida con uno de los principales galardones del cine iberoamericano. Esta distinción supone no sólo un motivo de celebración local, sino también una validación colectiva para toda la industria audiovisual del país, que en los últimos años ha impulsado proyectos de gran calidad y experimentado una expansión significativa en visibilidad y reconocimiento.

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Tomás Pichardo Espaillat posicionó a República Dominicana como referente emergente en el panorama audiovisual regional.

Los Premios Platino fueron creados en 2014 bajo la organización de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA). Al cumplir trece ediciones, se han transformado en el principal escaparate para celebrar la excelencia de la producción cinematográfica y televisiva en español y portugués. Los galardones abarcan tanto el cine como la televisión, con el objetivo de proyectar internacionalmente las producciones de Iberoamérica y fomentar el reconocimiento de nuevas voces creativas.

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El triunfo de "Olivia & las nubes" en los Premios Platino 2026 refleja el avance de la animación dominicana en un certamen tradicionalmente dominado por Brasil, Argentina y España. (Foto cortesía redes sociales)

En la edición 2026, la ceremonia distribuyó 35 premios competitivos: 20 enfocados en cine y 15 en televisión, a los que se sumaron 6 Premios del Público y un Premio de Honor. Uno de los aspectos singulares de esta edición fue la incorporación de 12 nuevas categorías técnicas, una decisión que permitió visibilizar el trabajo de equipos técnicos y creativos, tanto en producciones cinematográficas como televisivas.

La comunidad iberoamericana estuvo representada por obras de países como Argentina, Brasil, México, España y República Dominicana. Las principales categorías premiadas en cine incluyeron Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Comedia, Mejor Dirección, Mejor Película de Animación, Mejor Documental y Mejor ópera Prima. En televisión, se premiaron producciones en las categorías de Mejor Miniserie y Mejor Serie de Larga Duración, entre otras.

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El premio para “Olivia & las nubes” cobra especial relevancia al considerar que República Dominicana, aunque figura entre los países elegibles, no había logrado antes un galardón de esta magnitud en los Premios Platino. El número total de dominicanos reconocidos es incierto, ya que muchos galardones distinguen a equipos completos, pero el logro de Pichardo Espaillat deja constancia de la presencia dominicana en el palmarés de estos reconocimientos.

Tomás Pichardo Espaillat y su equipo posicionaron a la industria audiovisual de República Dominicana como referente emergente tras la histórica victoria en los Premios Platino. (Foto cortesía redes sociales)

“Olivia & las nubes”: historia y significado del galardón

La obra ganadora, se distingue por su enfoque visual innovador y su narrativa, que explora una historia de amor desde diversas perspectivas emocionales y artísticas. Durante la ceremonia, Tomás Pichardo Espaillat subrayó el impacto de este reconocimiento: “Viniendo de una industria de animación tan pequeña como es República Dominicana, premios como este hacen un impacto enorme en esta industria, nos ayudan a crecer, a soñar con nuevas producciones“.

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Posteriormente, el director expresó su orgullo por llevar el premio a su país y destacó que el galardón representa “una prueba del extraordinario avance que ha experimentado el cine dominicano en los últimos años”, en declaraciones a medios locales. En términos personales, confesó que este triunfo es la demostración de que los sueños pueden cumplirse.

“Olivia & las nubes” se materializó tras años de trabajo y colaboración internacional. La película fue desarrollada a lo largo de una década, con apoyos obtenidos de fondos internacionales como Ibermedia y FONPROCINE. Su estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Cine de Locarno 2024, y fue seleccionada para competir en certámenes de renombre como el Ottawa International Animation Festival y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde también resultó premiada.

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El director Tomás Pichardo Espaillat impulsó el desarrollo de la animación en República Dominicana, con formación internacional y presencia en festivales globales como Annecy y Pictoplasma. (Foto cortesía redes sociales)

Tomás Pichardo Espaillat: formación y aportes a la animación

Tomás Pichardo Espaillat nació en Santo Domingo en 1987 y se graduó en Altos de Chavón, para luego profundizar su formación en Parsons, The New School for Design, en Estados Unidos. Su carrera abarca la realización de videoclips y cortometrajes animados, así como colaboraciones con instituciones educativas internacionales, incluyendo TED-Ed y The School of Life.

Las producciones de Pichardo Espaillat han sido seleccionadas en festivales de impacto mundial, como el Annecy International Animation Film Festival en Francia, el Raindance Film Festival en el Reino Unido y el Festival Internacional de Cine de La Habana en Cuba. En Alemania, su obra fue parte del festival Pictoplasma, que se especializa en arte digital y animación de vanguardia.

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La aportación del director no se limita a su labor creativa. Desde hace años, ha impulsado la enseñanza de la animación en República Dominicana, promoviendo el desarrollo de una industria local que hasta hace poco era incipiente.