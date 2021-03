Vanesa Hernández: “Los editores buscamos el libro que falta, el que se necesita y no está”

Leamos - Vanesa Hernández

¿Qué se necesita para editar libros de ensayo y divulgación? ¿Cómo es el cruce del mercado editorial con la producción académica? La segunda invitada al ciclo Leamos en el ecosistema editorial, conversaciones con los y las protagonistas de la industria, fue Vanesa Hernández, directora editorial de la editorial y librería La Crujía desde comienzos de 2020, con más de 20 años en la industria, donde realizó gestión de prensa, fue editora de ensayo y divulgación en los sellos Paidós, Ariel y Crítica (grupo Planeta), hasta llegar a su presente profesional.

La conversación permitió abordar diferentes temas del ecosistema editorial: cómo se construye el vínculo editor-autor, cómo se piensa un catálogo de divulgación, de qué modo se realiza el pasaje de una escritura académica a libros que puedan ser comprendidos y disfrutados por lectores no necesariamente especializados. En conversación con Natalia Ginzburg, Vanesa Hernández habló de su recorrido como editora, y detalló el origen y trabajo de algunos de los libros que editó: muchos de los cuales resultan verdaderos aportes a la sociedad, en temáticas que le son apreciadas en lo personal, como dislexia, autismo y asperger, o el rol de la terapia en la infancia.

A un año del inicio de la pandemia, y en coincidencia con su llegada a La Crujía, conversó sobre la puesta en valor de los catálogos de las editoriales y el fundamental rol del ebook, por ejemplo, en el área académica y los catálogos de comunicación.

Los siguientes son fragmentos de la entrevista que puede verse completa en Experiencia.Leamos.com.

--¿Cómo ves, desde tu lugar de editora de divulgación, el presente de este tipo de libros y cómo fue, en tu caso, el radar que te orientó a qué materiales publicar?

--Uno como editor/a siempre está buscando lo que se necesita, lo que hace falta, lo que no está, por eso me parece importante revalorizar los libros divulgación, que tienen un gran potencial público lector. En mis años en Paidós, por ejemplo, pensamos una colección “Todo lo que necesitás saber...” una idea popular y abarcativa, donde imaginamos que podía existir una serie de libros que tratara distintas temáticas con una lectura accesible al público general, nada ultra académico, ni de lenguaje formal. Así publicamos Todo lo que necesitás saber sobre... cine (Leonardo D´Espósito), economía argentina (Matías Tombolini), la Revolución rusa (Martin Baña/Pablo Stefanoni), la Guerra civil española (Diana Fernández Irusta), China (Néstor Restivo, Gustavo Ng), literatura para la infancia (Luján Picabe), Leonoardo Davinci (Héctor Pavón, Mercedes Ezquiaga). [...] Es un público lector, lector de diarios, informado y que quiere saber más sobre distintos temas. O la colección de Cine Pop dirigida por Leonardo D`Espósito. Pero también un libro sobre diselexia Dislexia. Una forma diferente de aprender, de Rufina Pearson, un tema no necesariamente popular, fue el más vendido de la Feria del libro de 2017.

>> Leer Comunicación gubernamental más 360 que nunca, de Mario Riorda y Luciano Elizalde

--Ya en La Crujía, y más en concreto sobre libros de comunicación y comunicación política, ¿cómo es editar sobre cuestiones de coyuntura?

--En nuestro caso, nos propusimos poner en valor el catálogo y los autores de la editorial: por ejemplo, conocía la colección “Inclusiones” y mirando el fondo editorial, encontramos materiales muy valiosos, que no tienen “vencimiento”, como Comunicación gubernamental 360, de Riorda y Elizalde, que estaba agotado, y lo reeditamos actualizado y ampliado, prácticamente un libro nuevo. Otro ejemplo: José Luis Fernández, un autor de la casa, lo consideramos un académico con una comunicación excepcional con colegas, estudiantes y público general. O el libro de padre Fabián Báez, sobre La sociedad de la pandemia, nos pareció que era un material necesario para acompañar este año tremendo.

--¿Cómo es la apuesta digital de la editorial?

--Cuando entré a La Crujía propuse un cambio, nos conectamos con la gente de Bajalibros e inmediatamente comenamos a digitalizar y nos sumamos a las otras plataformas [Leamos y Bidi]. Tuvimos una visión de lo que se venía y además lo hicimos porque creemos que hay un gran público. Los libros de comunicación de la editorial se leen en toda Latinoamérica, y ¿cómo se los hacemos llegar? ¡Con el digital, esa es la solución! O los propios académicos que viajan... y llevan libros a sus congresos. Para nosotros es publicar el libro en papel e inmediatamente en digital. Ojalá siga la gente leyendo en los dos soportes, lo importante es que se lea.

>> Leer Donde no van las melodías, de Rodrigo Manigot

--¿Algún anticipo para 2021?

Pronto vamos a publicar las memorias (póstumas) de Julio Aurelio y lanzaremos una colección de divulgación sobre oficios, que nos encanta: el primero fue el de Rodrigo Manigot, Donde no van las melodias, una vida entre la música y la literatura.

Ver la entrevista completa.

Leamos es una membresía que por un único precio te permite acceder a miles de libros, audiolibros y artículos digitales. Además, te invitamos a ser parte de la comunidad de Experiencia Leamos, donde programamos conversaciones con escritores, artistas y diferentes personalidades de la cultura. Animate a disfrutar de una nueva manera de vivir los libros y la lectura. Probá gratis por 7 días.

SEGUIR LEYENDO