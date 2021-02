Fabián Báez sobre la post-pandemia: “Vamos a tener que generar estrategias para luchar contra nuestros temores”

Leamos - Fabián Báez

La pandemia nos ayudó a descubrir nuestro rol en el mundo. Y, si bien todos estamos en el mismo barco, ¿cómo se sobrevive a la tormenta y a la convivencia? ¿Cuál es la nueva forma de entender el tiempo?

En un nuevo encuentro de “Experiencia Leamos”, María Belén Marinone conversó con el cura Fabián Báez, autor de La sociedad de la pandemia. Encontrar la serenidad en el mundo que viene (Ed. La Crujía), sobre los nuevos aprendizajes que trajo la nueva normalidad y cómo el camino basado en el diálogo, la solidaridad y el amor son posibles.

Para el sacerdote, la pandemia no será olvidada con facilidad. Como cualquier experiencia traumática, dijo, la crisis global actual nos dejará muchas secuelas, al menos, interiores. Preguntas simples como si volveremos a compartir mates en la calle, hasta cómo viajaremos en el transporte público o si dejaremos de usar el barbijo, son un reflejo cada vez más claro de una sociedad cansada de no ver la luz al final del túnel. “Vamos a tener que generar estrategias para luchar contra nuestros temores en lo personal, pero también en lo social, en lo político y en lo económico”, dijo convencido. Porque no estamos destinados al éxito ni a salir mejores, sino que la posibilidad de un futuro mejor “queda en nosotros”.

Generar estrategias de luz y de sanación a nivel personal y colectivo sería, para Báez, una de las claves para que la post-pandemia no nos deje sin aliento. En el día a día ante una adversidad, recomendó no asumir la actitud de queja, algo propio del ser humano: “Es la primera estrategia: no quejarse. Y para no quejarse hay que entender que en todo lo que nos pasa hay algo pedagógico, que todo nos deja una enseñanza”, dijo.

Vivir el virus como una experiencia pedagógica y no como un enemigo es una gran forma de encarar la crisis. Si pensamos que el virus, la pandemia y la cuarentena son enemigos o una metáfora bélica no seremos felices ni estaremos en paz con nosotros mismos. Por el contrario; en la guerra uno nunca está en paz, sino con el cuchillo entre los dientes.

“Tenemos que aprovechar y desafiarnos a nosotros mismos, encontrar en esta crisis una metáfora pedagógica”. Preguntarnos qué nos está enseñando el virus, la vida, el planeta, y, si uno es creyente, dijo, Dios. Porque hay mucho para aprender: queda en nosotros tomarlo o dejarlo.

