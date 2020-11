Federico Fahsbender: “El heavy metal es una herramienta para pelear”

Leamos - Federico Fahsbender

“Recibí más presiones dentro de sellos musicales que en comisarías o cárceles”, dijo Federico Fahsbender, el actual editor de la sección de policiales de Infobae. Fahsbender trabajó durante una década en la Rolling Stone; es periodista, poeta y bajista, y publicó Grimoire (2010), La imagen que profana y destruye (2013) y Mi arte poética (2016). Como guionista realizó la miniserie cómic Hazmerreír (2011), con el dibujante Pablo Vigo.

En una entrevista a cargo de María Belén Marinone en el marco de “Experiencia Leamos”, el periodista presentó Vivir después de tu muerte, su más reciente publicación, que es contenido exclusivo de Leamos.com.

El libro aborda la vida del periodista luego de la muerte de su padre. “No creo haber escrito una historia de superación: escribí una historia sobre mi búsqueda de respuestas”, dijo. Aquello que lo hizo superar el símbolo de la muerte de su padre fue el heavy metal: “El sonido, la música y cultura del género musical me llevó a un lugar completamente distinto, desconocido. El heavy metal te pide pisar un lugar fuera de tu cuerpo y cabeza”.

"Vida después de tu muerte", de Federico Fahsbender (IndieLibros)

El universo musical que abrazó desde pequeño como una herramienta de superación terminó por ser toda una filosofía de vida para Fahsbender: “En los símbolos del heavy metal encontré la respuesta para poder vivir en un mundo a veces intolerable. Entregando mi vida a la música pude vivir en paz”.

Para el escritor, el heavy metal es una fantasía de poder y libertad: “Es música de laburantes, de trabajadores. Y es un fenómeno transclase: hay chetos y no chetos, no existe un rencor de clase”. Considera que el heavy le aporta al que menos tiene una especie de escalera, donde es capaz de elevarse, de inspirarse: “Porque el heavy es una herramienta para pelear, sino, no es heavy metal”.

Ver la entrevista completa.

Leamos es una nueva manera de vivir los libros y la lectura. Una comunidad que vive el placer de leer, que disfruta vivir historias, compartirlas, conversar y debatir. Cada semana en Experiencia Leamos hay nuevas conversaciones con escritores, músicos, políticos, actores, filósofos, psicólogos. También podés participar de los talleres de lectura y un club de lectores exclusivos para suscriptores. Informate y comenzá ya mismo a disfrutar de todas las actividades.

LEER MÁS

Jorge Fernández Díaz: “A través del policial, los humanos subliman su vieja ansiedad cazadora”

Pablo Nachtigall: “La pandemia es una oportunidad para convertirse en héroe”