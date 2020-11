Pablo Nachtigall: “La pandemia es una oportunidad para convertirse en héroe”

Leamos - Pablo Nachtigall

Pablo Nachtigall es psicólogo y consultor de liderazgo para organizaciones. Autor de seis libros --Inteligencia emocional financiera, Bendito dinero, Vampiros energéticos, etc.--, se caracteriza por una permanente búsqueda personal-espiritual que lo llevó a experimentar en diversos caminos vivenciales de crecimiento. Fue miembro del servicio N° 9 del Hospital Borda, donde coordinó un taller de Canto y Danza para pacientes psicóticos internos, se formó durante 2 años con Constelaciones Familiares, como terapeuta en bioenergética y facilitador en meditaciones de Osho en Namaste, estudió intensivamente Torá y Cabalá jasídica, e incursionó en el ámbito de diversas danza-terapias como el Sistema Milderman y la Danza Extática de los 5 ritmos, entre otras experiencias.

En una entrevista a cargo de Carolina Balbiani en marco de Experiencia Leamos --el ciclo que la plataforma Leamos.com organiza como beneficio exclusivo para sus suscriptores--, Pablo Nachtigall abordó las amenazas y oportunidades psicológicas que la crisis del coronavirus trajo a la vida de cada uno.

El psicólogo es un fanático de los superhéroes yonsidera que, así como Superman posee el poder de la superfuerza, los humanos tienen el poder de entrenar su propia fuerza física, mental, emocional y espiritual, algo especialmente importante en medio de la pandemia del COVID-19. Ahora más que nunca, dijo, hay que tener un ritmo de entrenamiento físico, mental y emocional para encontrarse en la mejor forma posible: “Hay que preguntarse: ¿Qué hago yo en el día a día para tener una energía de guerrero? Porque si veo todo el día la televisión, las noticias del mundo y en especial de la Argentina, lo normal va a ser que me intoxique y me genere depresión, ansiedad y fobias”.

Para Nachtigall, la pandemia es la oportunidad para convertirse en héroe: “Héroe no desde la actitud de --‘soy fuerte y me la banco’--, sino más bien desde el lado de mostrar la vulnerabilidad, de decir ‘estoy deprimido’, ‘estoy bajoneado’, para poder entrenar esos sentimientos, lograr un mayor nivel de energía y fortalecer así nuestro sistema inmunológico”. Porque para el psicólogo, la misma energía que cada persona puso en los últimos meses en cuanto a medidas higiénicas y de cuidado puede ser aplicada dentro de la casa y la cotidianeidad: “así como uno adoptó la disciplina de llegar a casa, lavarse las manos y hacer lo posible para que el virus no entre en el hogar, uno tiene que tener esa misma dedicación para salir a caminar, dar vueltas a la manzana, entrenarse, dedicar tiempo a uno mismo”. Porque en tiempos tan difíciles, poder desarrollar las conductas de héroes, superhéroes y heroínas, es sumamente importante.

Ver la entrevista completa.

