Diego Torres presentó su nueva canción en Experiencia Leamos

“El reencuentro va a ser tremendo, ¡no sé si vamos a poder cantar!”, Diego Torres habla desde su casa en Miami y fantasea con la vuelta a los escenarios. “Va a haber mucha emoción, mucha energía. Todo lo que te prohíben por un tiempo vuelve cinco veces más intenso y eso es lo que va a pasar. No va a ser fácil ponerle el cuerpo y seguir cantando”.

Para el cantante de “Color esperanza”, “Tratar de estar mejor”, “Que no me pierda", “Alguien la vio partir”, las reversiones de “Penélope” y “Alba”, y tantos otros hits —tantos que mencionarlos aquí se volvería ocioso—, el año comenzó con una vitalidad arrolladora: conciertos en México y Chile, participaciones en la televisión colombiana, etc. “Pero este virus que estaba tan lejos”, dice, "llegó y nos cambió la vida. No tengo registro, después de tantos años, de estar tantos meses sin viajar”.

La charla se da en el marco del ciclo Experiencia Leamos, que la plataforma Leamos.com organiza como beneficio exclusivo para sus suscriptores. Leamos es una suerte de Netflix de libros, pero por esta vez, y aunque se hable de libros —"la lectura siempre es una gran compañía en la vida, trato de que todos los días nos tomemos media horita, cuarenta y cinco minutos para leer"—, la protagonista es la música: además de anticipar el concierto que dará el 6 de noviembre a través de una plataforma de streaming, Diego presenta su nueva canción, “Amanece”, que escribió junto a Jorge Villamizar, de Bacilos.

Un gitano en cautiverio

El tiempo de aislamiento obligado por la pandemia lo llevó a “resetear el cerebro” y cambiar los hábitos y el ritmo de vida para disfrutar de estar en casa. “Me refugié en la familia y los afectos”, dice, "para no perderme las cosas cotidianas que uno se pierde por los viajes. Sobre todo, cuando hay hijos. Me llevó un tiempo acomodarme, el primer mes fue no entender nada, y cuando iba pasando el tiempo empezaron las dudas e incertidumbres que todos tenemos. Por eso digo y aconsejo y me aconsejo tomarlo con calma. Esto va a llevar su tiempo. Hay que acomodarse a las nuevas modalidades, un poco lo plantea ‘Amanece’: el mundo cambiará de ahora en adelante”.

—¿La pandemia alteró también la manera de presentar las canciones?

—Antes, para lanzar una canción y un disco, gracias a que tu música sonaba en muchos países, tenías que dar toda la vuelta. Ahora, desde tu casa hablás con medios de República Dominicana, México, Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, España. También se están dando conciertos por streaming; nosotros estamos preparando uno para el 6 de noviembre. Es un lindo desafío volver a ensayando con la banda. Pero creo que es algo que va a quedar. Así como podíamos ver una pelea de box o un partido de fútbol desde nuestra casa, va a quedar la posibilidad de ver a ciertos artistas en vivo o on demand.

Diego, el conquistador

Hablar con Diego Torres es hablar con un apasionado, pero sobre todo con un profesional, alguien que tiene bien en claro que la vocación se sostiene a fuerza de trabajo, voluntad y entrega. Y a fuerza, también, de tomar decisiones importantes, como, por ejemplo, la de cambiar de ciudad.

“Soy de Buenos Aires, amo Buenos Aires, y soy un poquito de Mar del Plata”, dice. “Pero entendí que mi música viajaba y que yo tenía que viajar con las canciones. No podía dejarlas a la deriva. Hay que acompañarlas, hay que estar en presencia, poner la voz y el alma en cada lugar. Y no es un viaje: son muchos viajes. Son muchos discos y muchas canciones. Así se va construyendo lo que yo llamo el puente entre la gente y uno. Y dependía de mí que ese puente se hiciera cada vez más grande y sólido. Así comprendí que Miami podía ser una segunda base. Desde Buenos Aires podía moverme en el sur de Sudamérica y desde Miami podía moverme en Centroamérica, estar a tiro de Colombia, México, Puerto Rico, cruzar a España, trabajar en Estados Unidos. Me acostumbré a pasar un tiempo acá y un tiempo allá, me acostumbré a vivir como gitano”.

—Lograste con el pop aquello que se esperaba del rock —y que tal vez sólo lo hizo Soda Stereo—, que era llevar la música de Argentina a todo el continente.

—Yo siempre digo que el pionero fue Carlos Gardel. Nos enseñó que, además de cantar, hay que tener un espíritu de conquista. Después, cada generación tuvo a sus artistas que llevaron la música a todas partes. Julio Iglesias, Shakira, Ricky Martin; Soda Stereo, como bien decías, ha sido un buen ejemplo. Argentina fue pionera en el rock y el pop, y esa mezcla tuvo mucha proyección en Soda. Y después vinieron los Fabulosos Cadillacs y tantos otros. Charly, Fito, también, cada uno desde su lugar. Pero hay que decir que es muy difícil abrirse camino en la región para nosotros, que estamos tan al sur. Nos cuesta llegar y tener la vocación de conquista; exige una energía que a veces uno no tiene. Cuando empezaba y decía “No tengo ganas de viajar, estoy cansado, vengo de gira y ahora tengo que hacer el bolso y viajar a México”, por suerte tuve buenos consejeros que me decían que había que ir, que había que abrir ese mercado. Es algo para transmitirle a las generaciones jóvenes que piensan que esto se hace mágicamente. No se hace mágicamente. Se hace con mucho trabajo y en el medio hay muchas desilusiones y complicaciones.

Amanece la esperanza

Más de una vez, Diego Torres ha hablado de su compromiso político y social, pero haciendo la distinción de no pertenecer a ninguna afiliación política. “Sigo siendo independiente”, dice, “me interesa la política pero no tomo partido por ningún lado porque no es lo que siento. Entiendo que en nuestro país haya diferencias, pero hay que buscar acuerdos. Sentémonos en la misma mesa y tratemos de tener el sentido común para que, gobierne quien gobierne, tengamos un sistema que funcione mejor. Que de una vez por todas podamos combatir, no solo la corrupción y la falta de Justicia, si no la inflación y la desconfianza, que no las hemos podido erradicar esté quien esté en el Gobierno”.

Hay una suerte de vínculo involuntario entre la política y las canciones de Diego Torres, aunque se dé por oposición. En 2001, poco antes del estallido de diciembre, en un país quebrado y con una sociedad desolada, lanzaba la canción que lo hizo más conocido: “Color esperanza”. Años después, cuando la Argentina se partía en una grieta, cantó “Iguales”. El tema, que escribió con Claudia Brant y Marcelo Wengrovski, plantea la importancia de aceptar al otro en su diferencia. “Creo que tenemos que dar ese paso”, dice ahora.

—"Amanece" sale en medio de la pandemia y lleva un nuevo mensaje de esperanza. ¿De qué manera la esperanza puede combatir a la incertidumbre sin caer en la ingenuidad?

—Tenemos que aprender a convivir con la esperanza. Digo “convivir” porque la esperanza se pierde; a veces es como arena entre las manos y necesitamos recuperarla y tratar de vivir con ella cerca. A lo mejor mis canciones hablan de cosas buenas y malas que tenemos que afrontar, pero lo hacen con una cadencia rítmica que hace que el mensaje llegue de otra manera. Son canciones sentidas, pero, a través de esa cadencia, te acompañan y te sacan una sonrisa. Tengo que decir, sin embargo, que esto me vino de arriba. Nunca pensé que podía acompañar así a la gente, y me sigo encontrando con historias de quienes me dicen que atravesaron situaciones difíciles con mis canciones. Son esas cosas que te sorprenden y que son mágicas de esta profesión.

Al final del encuentro, inesperadamente, como si fuera una prolongación natural de su cuerpo, Diego Torres agarró la guitarra y cantó “Tratar de estar mejor” y “Amanece”. Y se despidió con un mensaje de esperanza: “Hay que tener paciencia y fortaleza en estos tiempos duros que estamos viviendo. Pero vamos a salir adelante y nos vamos a volver a reunir. La música, como siempre, es un lugar de unión. Tranquilos porque siempre... ¡amanece!”.

