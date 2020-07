“Nadie nace nazi”, dijo, “al nazi hay que hacerlo, hay que fabricarlo. No hay un primer nazi, como no hay un primer filósofo, como no hay un primer hombre. Lo primero es la multiplicidad”. El nazismo rumano se construyó día tras días y poco a poco para que el odio al judío se naturalice, se normalice, para que las cosas aberrantes no parezcan tales. Para que se acepte esa banalidad del mal es necesario realizar un trabajo cultural enorme.