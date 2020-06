—Es que hay enormes peligros, no podemos perder esa noción. Cualquier cosa que hagamos tiene una fase luminosa y una fase oscura, y eso es lo que hay que sopesar: de qué lado me pongo. Creo que al principio de la cuarentena era absolutamente necesario que depusiéramos nuestro derecho a la libertad de movimiento para salvar a la sociedad. No tengo dudas. Pero tampoco tengo dudas de que había potencialidades sumamente peligrosas en la delegación de poderes en los mandatarios. Al señalar eso, uno puede exagerar como hice yo —demasiado, tal vez— pero no me parece mal. Al contrario, no es bueno que aceptemos todo sin riesgo de inventario. Usar las metáforas del nazismo no es inmoral. De ninguna manera. Antes que historiador soy ciudadano y antes que ciudadano soy un ser humano. De todas maneras, me arrepiento porque afecté a antiguas víctimas. Se conmemoraba el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, lo pasé por alto eso. A esa gente yo le tengo que pedir perdón, pero no sé si a los poderosos.