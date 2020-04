—Hay que dar una explicación racional de por qué lo irracional no sirve. Por ejemplo, si el presidente de Estados Unidos Donald Trump sugiere de manera irresponsable y absurda la posibilidad de una inyección de detergente para tratar a COVID-19, no hay que decir solo que es un disparate. Hay que explicar qué pasaría si el detergente entra en contacto con la sangre. Que es un producto tóxico. Que puede servir para limpiar superficies como una mesada, pero no para “limpiar” al virus del cuerpo. Si al lector/usuario/audiencia se le dijo un disparate, hay que responder con buena información, explicada de manera simple, un antídoto de información contra la desinformación.