Existen diferentes tipos de documentos digitales. Probablemente el más conocido sea el pdf, que, en realidad, lleva al entorno digital la lógica del papel. El pdf no es e-book: de hecho, está pensado para ser impreso. Por eso tiene tantas limitaciones: es como una foto. No se puede cambiar el tamaño de fuente, es incómodo para hacer anotaciones, las notas al pie son difíciles de seguir, etc.