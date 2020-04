En “La sociedad de los poetas muertos” uno de los personajes se suicida. Durante la escena del suicidio me revolqué en la butaca del cine indignado, tenía ganas de gritar que era una locura innecesaria esa muerte, que no me podían hacer eso. Mi abuelo se había matado cinco años antes tirándose abajo de un tren en la estación de Belgrano R. Se despertó una mañana muy temprano se despidió de mi abuela y no lo vimos más. Yo dormí en su casa, lo escuché agarrar las llaves antes de salir. Cuando pasó lo de mi abuelo, y nunca hasta hoy, me quejé con nadie, ni grité, ni me ahogué en mocos por su suicidio pero en la película no podía parar. Mi reacción frente a esas dos muertes tiene escrito, en clave, quién soy.