Por el otro lado, desde este punto de vista me aparecía con la fuerza y soltura de una avalancha el humor, o cierto tipo de humor al menos, uno que a mí me causaba reverberancias en la panza. Ahora que lo escribo pienso que cuando en la escritura no me pasa nada es cuando me empiezo a mover, camino por la casa intentando caminar por las paredes, muevo la mesa siguiendo la luz. Cuando la estrategia de movimiento se reduce salgo (algunas veces cambié de bar y siempre el contexto distinto me aportó).

No es novedad que una escribe en su contexto. A veces reboto contra los libros en casa y otras contra los ruidos de los comensales vecinos.

También hay veces, como en esta crónica, que es en un contexto de silencio extremo, mientras que A. y nuestra hija duermen. Escribo con las frecuencias de sus respiraciones, en plena oscuridad, con el reflejo que irradia el celular. Tengo un grupo en el wasap que se llama LOS MENSAJES. Es al otro día que bajo a la computadora lo que apareció en el impulso de la noche.