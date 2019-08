—En realidad todavía no se definió que sea una elección y no una imposición. En realidad, más que elegir se madre, lo que se revaloriza es elegir no serlo. Empieza a tener valor algo que antes no lo tenía. Se pensaba que era ir en contra de un orden natural, de una cuestión inherente al ser mujer. Al decir "No, es una opción" se revaloriza la posibilidad de no tener que hacer algo que muchas veces es a pesar nuestro.