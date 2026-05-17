Lisandro Martínez, el líder defensivo que recupera Argentina para el Mundial: cómo trabajó para llegar en buen nivel

Lisandro Martínez recupera su nivel en el cierre de la temporada (REUTERS/Phil Noble)

El Manchester United consolidó su tercera posición en la Premier League tras vencer 3-2 al Nottingham Forest, en un partido en el que Lisandro Martínez completó los noventa minutos y reafirmó su plena recuperación física. El central argentino, de 28 años, sumó 14 contribuciones defensivas, 8 despejes y bloqueó 3 remates, números que reflejan una actuación sólida en el cierre de la temporada.

El regreso de Lisandro Martínez a la titularidad genera expectativas dentro del plantel de la selección argentina, que se prepara para defender el título mundial en menos de un mes. En febrero de este año, el defensor experimentó una molestia en el sóleo, aunque los estudios confirmaron que se trataba de un problema menor, fue el motivo por el cual se mantuvo fuera de las canchas durante todo marzo.

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El defensor del Manchester United se consolida como opción clave para la selección argentina en la cita mundialista que se avecina (REUTERS/Phil Noble)

Previamente, Lisandro atravesó un proceso largo y desafiante de recuperación. En febrero de 2025, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda en un partido ante Crystal Palace, lo que significó diez meses de inactividad. Su reaparición oficial se dio en la jornada 13 de la Premier League 2025-2026, también frente al Crystal Palace, marcando así el inicio de su progresiva reintegración al equipo.

Las estadísticas del último partido muestran que el defensor solo perdió dos posesiones en todo el encuentro, recuperó 4 pelotas, interceptó una y completó el 96 % de sus pases (43 de 45), incluyendo un 100 % de precisión en el campo propio (33 de 33). Además, ejecutó 7/8 pases largos con éxito y aportó en salida con un pase clave y una gambeta completada. La exigencia defensiva fue alta, pero Lisandro demostró estar al nivel competitivo necesario.

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El central argentino recuperó la confianza en el Manchester United y apunta a participar en la Copa del Mundo a menos de un mes de su inicio (REUTERS/Phil Noble)

Su desempeño reciente con el Manchester United evidencia que superó tanto la etapa de rehabilitación como la adaptación al ritmo de la Premier League, lo que alimenta la expectativa de su participación en la próxima Copa del Mundo.

Durante los últimos meses, Lisandro afrontó trabajos específicos y sesiones diferenciadas con especialistas tanto del club como de la selección argentina. Aunque no fue convocado para los amistosos pasados ante Guatemala y Mauritania, el defensor figura en la prelista presentada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y es una fija en el plan del cuerpo técnico.

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Licha Martínez finalizó el último compromiso de la temporada como local junto con su pareja Muriel López Benítez y su hija Aurora (REUTERS/Phil Noble)

El aporte de Lisandro Martínez ha sido determinante para que el equipo inglés encuentre estabilidad defensiva y claridad en la salida desde el fondo cuando el futbolista argentino logra continuidad. El respaldo de su rendimiento y la confianza recuperada en el tramo final de la temporada europea resultan decisivas para la selección argentina, que afina detalles para la competencia mundialista.

En la presente temporada, el central acumuló presencias en 17 de los 37 partidos disputados por el Manchester United en la liga inglesa, y también fue titular en la derrota 2-1 ante Brighton por la FA Cup en enero. La victoria reciente en Old Trafford selló la tercera posición del equipo en la Premier League, mientras que fechas atrás aseguró la clasificación a la próxima edición de la Champions League, cerrando así, a falta de una jornada, un año de regreso y consolidación para Lisandro, que ya piensa en la Selección.

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Vale recordar que Cristian Romero, otro de los puntales de la albiceleste, sufrió un esguince grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, por lo que se espera que recién pueda regresar a la acción con el Mundial en marcha. En consecuencia, el principal candidato a reemplazarlo es Licha, quien también puede desempeñarse en una línea de tres como stopper y hasta de lateral.