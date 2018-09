—Luego del servicio militar (que fue en 1982, el año de Malvinas), me instalé varios años en Ushuaia, donde participé de la fundación del primer canal de TV por cable. Una época completamente diferente a la actual; sin tecnología, satélites ni conectividad. A la par, hacía radio en Nacional de Ushuaia, escribía en algunos medios y participaba de la actividad cultural local. Mi sueño siempre fue ser locutor, así que aproveché una oferta laboral como vendedor de películas para televisión, y me instalé en Buenos Aires. Trabajé varios años en radios conocidas mientras seguía en la actividad del negocio de la TV. Paralelamente tuve un estudio de producciones de radio y jingles publicitarios con socios del momento; una primera agencia de comunicación (que debí cerrar en una hiperinflación), y participé muchos años conduciendo comunicaciones y marketing en la empresa madre de Space, Isat, Infinito y tantas otras señales de TV. Luego pasé a trabajar en una multinacional, titular de Cinecanal y MovieCity, ya con responsabilidades de marketing para el Cono Sur. Viajé mucho desde Estados Unidos hacia abajo participando del negocio del entretenimiento. Con ese know how fundé una agencia de prensa y relaciones públicas que fue muy conocida, Colombo-Pashkus, que continué luego como Colombo PR. Fueron 20 años muy intensos, atendiendo a 2500 clientes de distintos países.