Cada vez que alguien me regalaba un best seller de superación personal o me decía una de sus frases trilladas, era como estar en el medio del desierto pariendo sola y que, de repente, me cayera desde una avioneta un libro titulado "Cómo parir en soledad: un texto de autoayuda". Y ojo, eso no es lo peor: puede suceder que ni siquiera pase una avioneta por allí.