-Mucho, pero no tanto. Me gusta escribir en primera persona, porque encuentro que es la mejor manera de expresar las sensaciones, las reflexiones del individuo como espectador de un universo que es a la vez muy individual y muy colectivo. Eso puede dar a pensar que la historia es propia, pero no es así. Me gusta abrir el juego a que el lector decida qué parte puede reflejar mi mundo y qué parte no.