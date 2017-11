—Creo que no me juega a favor. Un apellido te rotula y te encasilla. A mí me gusta lo ecléctico de vincularse con personas de distintos ámbitos. Me encanta, me hace bien. Es muy parecido a lo que soy yo. El otro día jorobábamos con Busqued: hablábamos de Jorge Rial y yo le decía que me encantaría publicar una novela mía por entregas en "Paparazzi".