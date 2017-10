—Sí, sin duda. Y creo que todavía no hemos llegado a percibir cuáles son las posibilidades y consecuencias de Internet. Una de las cosas que me interesó explorar en el libro es cómo internet deja de ser lo que tenemos en el bolsillo o en la tele y empieza a meterse en cada poro, en cada rincón de nuestras vidas. Internet no es simplemente algo a lo que accedés en tu dispositivo, sino que genera una red con todos tus dispositivos. Tu auto inteligente, la puerta de tu casa inteligente, la oficina inteligente, la ciudad inteligente, está todo conectado entre sí. En ese sentido es como la electricidad, aunque todavía no lo podamos percibir. Todavía es posible tomarse vacaciones de internet, pero cada vez va a ser más difícil encontrar lugares donde no te la encuentres. Hoy, como digo en el libro, la evolución de internet pasa por cómo la llevamos puesta.