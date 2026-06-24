Capitán y DT de Chequia hablan sobre Guillermo Ochoa y aseguran que pueden vencer a México

El conjunto checo buscará el milagro en el Estadio Azteca ante un México que llega invicto y buscará la hazaña de los nueve puntos como líder de grupo. REUTERS/Henry Romero

La Selección de República Checa se jugará su última carta en el Estadio Azteca y tanto su técnico como su capitán encendieron la previa con mensajes claros: respetan la historia de Guillermo Ochoa y la localía mexicana, pero no descartan el milagro.

Miroslav Koubek y Ladislav Krejčí coincidieron en que el grupo mantiene la fe en sus posibilidades y no renuncia al sueño de seguir avanzando en el Mundial 2026.

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Miroslav Koubek y Ladislav Krejčí aseguraron en conferencia de prensa que el grupo mantiene la fe y no renuncia al sueño de avanzar a los dieciseisavos. REUTERS/Henry Romero

En conferencia de prensa, ambos líderes elogiaron la trayectoria de figuras del Tri como Raúl Jiménez y Gilberto Mora, subrayando que la motivación del plantel está en su punto más alto. La Selección Checa llega obligada a ganar ante un equipo mexicano invicto en casa y con la clasificación asegurada.

Chequia respeta la historia de Ochoa y México

El reconocimiento a Guillermo Ochoa fue uno de los tópicos centrales en la voz de Miroslav Koubek: “Estaría bien que México le rindiera homenaje... Memo Ochoa es una gran personalidad en la historia del futbol, si debe jugar o no, no lo sé, es un gran arquero, depende de ellos y del entrenador”.

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Además, el técnico checo remarcó la importancia del Estadio Azteca y la localía: “Estamos muy al tanto de que México no pierde acá, tiene victorias fascinantes, tenemos respeto por el futbol mexicano y su afición”.

Ambos referentes de República Checa advirtieron sobre la calidad y peligro que pueden generar jugadores como Raúl Jiménez y Gilberto Mora. REUTERS/Pawel Kopczynski

El capitán Ladislav Krejčí respaldó la postura: “Es un reconocimiento, una expresión de respeto, pero el criterio lo define la percepción y el sentir de la gente y los responsables del equipo”.

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Krejčí y Koubek confían en vencer al Tri

La confianza en la posibilidad de triunfo es parte del mensaje. Koubek señaló: “Hemos derrotado a equipos más fuertes, así que también podemos tener éxito contra México, al que le tenemos gran respeto, pero nos enfocamos en nosotros. En el futbol los milagros ocurren y confiamos en ganar”.

Desde la perspectiva del vestidor, la convicción es igual de fuerte. Krejčí aseguró: “Estamos convencidos de que podemos derrotarlos, esa es la razón por la que estamos aquí, queremos avanzar a la siguiente ronda”.

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El técnico checo subrayó el peso del Estadio Azteca, afirmando que respetan a la afición mexicana y a sus referentes como Guillermo Ochoa. REUTERS/Kai Pfaffenbach

De esta manera, ambos líderes subrayan que el grupo está preparado para competir y que la motivación será máxima en el Coloso de Santa Úrsula.

Autocrítica y presión en el grupo checo

El discurso previo no esconde los problemas en el torneo. Koubek reconoció: “No estamos muy felices con los resultados. Por eso ahora debemos tener mayor posesión de balón [...] es algo que debemos mejorar”.

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Krejčí advirtió además sobre el talento de Raúl Jiménez y resaltó la presión del grupo: “Es el partido más importante de mi carrera, definitivamente. Lo voy a sentir hasta que entre mañana a la cancha”.

Aunque consciente de la presión y sus deficiencias, Krejčí reconoce que mantienen la esperanza de vencer a México en su casa para avanzar. Reuters/Brett Davis

Para concluir su mensaje, ambos destacaron: “La presión existe, la ansiedad es real y nadie llega a una Copa del Mundo sin sentirlo... pero estamos felices de estar aquí representando a nuestro país”.

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