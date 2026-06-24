Carlos Alonso Lucio, ex guerrillero del M-19, sería parte del empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

Sorprende que Lucio pueda ser parte del empalme antes de la posesión del 7 de agosto - crédito Visuales IA

Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, el mandatario electo tendrá poco más de un mes para llevar a cabo un empalme con el Gobierno Petro.

Se ha anunciado que este proceso será encabezado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, al que se sumarán varios expertos que ayudarán a conocer cómo está el país antes de la posesión del 7 de agosto de 2026.

Entre los nombres que han sido mencionados sorprende que esté Carlos Alonso Lucio, que, aunque es un crítico del presidente Gustavo Petro, fue parte del M-19, algo que De la Espriella ha mencionado como un aspecto negativo de lo que representa el actual mandatario.

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El abogado será posesionado como nuevo presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026 - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

¿Quién es Carlos Alonso Lucio?

Carlos Alonso Lucio López nació el 2 de septiembre de 1964 en Cali, inició su actividad política como integrante de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), participando en procesos claves durante la década de los 80.

Tras la desmovilización del M-19 fue elegido como representante a la Cámara y luego pasó al Senado. Hizo parte del Congreso de la República entre 1994 y 2002. Fue condenado por los delitos de estafa y falsa denuncia. La Corte Suprema de Justicia lo sentenció luego de determinar que había incurrido en estos delitos durante su actividad política y empresarial tras la desmovilización del M-19. Lucio cumplió una pena de prisión por estos cargos en la cárcel La Picota de Bogotá.

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Volvió a la vida pública asumiendo roles de asesoría política y participando en negociaciones de paz, fue pieza clave, como asesor, durante el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Lucio fue congresista durante ocho años - crédito Facebook Carlos Alonso Lucio

Fue noticia nacional en varias ocasiones por aspectos de su matrimonio con la exsenadora Viviane Morales. La relación entre ambos fue tema de atención mediática por la combinación de sus trayectorias políticas y religiosas.

Recientemente, Lucio se ha dedicado a la predicación cristiana, liderando una congregación, y a actividades empresariales en los sectores agrícola y ganadero. Durante el Gobierno Petro ha tenido presencia mediática como columnista y analista político, puesto que ha sido uno de los críticos más reacios del mandatario nacional.

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De compañeros de militancia a enemigo acérrimo de Gustavo Petro

Lucio se alejó por completo de Petro tras la desmovilización del M-19 - crédito Colprensa/Presidencia

A pesar de que compartieron durante el tiempo que militaron en el M-19, con el paso de los años Lucio se alejó por completo de Gustavo Petro, al que ha criticado por autodenominarse como el “cambio”, a pesar de que ha estado vinculado a la política desde hace más de tres décadas.

La disputa más recordada entre Lucio y Petro se registró en agosto de 2023, cuando protagonizaron una discusión pública que involucró a Ingrid Betancourt, que en una entrevista reveló detalles de un problema con el licor que tuvo Gustavo Petro cuando fue secretario de la Embajada de Colombia en Bélgica, lo que provocó que el mandatario revelara cosas privadas de la vida de Lucio y Betancur.

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“Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio (Carlos Alonso Lucio), eran novios en ese momento, me rompieron una cama (risas). Entonces Íngrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme. Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos”, fueron las palabras del mandatario que rechazó Lucio, que llamó “poco hombre” al presidente.

“Es baja la respuesta, allá no se lleva el debate público, es una bajeza, eso no lo hace una persona decente, no lo hace un hombre decente. La hombría es el profundo respeto por las mujeres. Es impresentable lo que hizo“, declaró Lucio en el pódcast Nación Sabrosa.

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