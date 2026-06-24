Colombia

Carlos Alonso Lucio, ex guerrillero del M-19, sería parte del empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

Uno de los principales críticos del Gobierno nacional acompañaría a José Manuel Restrepo en el proceso de transición

Guardar
Google icon
Carlos Lucio - Gustavo Petro - Abelardo de la Espriella
Sorprende que Lucio pueda ser parte del empalme antes de la posesión del 7 de agosto - crédito Visuales IA

Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, el mandatario electo tendrá poco más de un mes para llevar a cabo un empalme con el Gobierno Petro.

Se ha anunciado que este proceso será encabezado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, al que se sumarán varios expertos que ayudarán a conocer cómo está el país antes de la posesión del 7 de agosto de 2026.

Entre los nombres que han sido mencionados sorprende que esté Carlos Alonso Lucio, que, aunque es un crítico del presidente Gustavo Petro, fue parte del M-19, algo que De la Espriella ha mencionado como un aspecto negativo de lo que representa el actual mandatario.

PUBLICIDAD

El abogado será posesionado como nuevo presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026 - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters
El abogado será posesionado como nuevo presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026 - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

¿Quién es Carlos Alonso Lucio?

Carlos Alonso Lucio López nació el 2 de septiembre de 1964 en Cali, inició su actividad política como integrante de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), participando en procesos claves durante la década de los 80.

Tras la desmovilización del M-19 fue elegido como representante a la Cámara y luego pasó al Senado. Hizo parte del Congreso de la República entre 1994 y 2002. Fue condenado por los delitos de estafa y falsa denuncia. La Corte Suprema de Justicia lo sentenció luego de determinar que había incurrido en estos delitos durante su actividad política y empresarial tras la desmovilización del M-19. Lucio cumplió una pena de prisión por estos cargos en la cárcel La Picota de Bogotá.

PUBLICIDAD

Volvió a la vida pública asumiendo roles de asesoría política y participando en negociaciones de paz, fue pieza clave, como asesor, durante el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Carlos Alonso Lucio pidió que se le aplicara una impugnación especial para que su condena fuera a una segunda instancia - crédito Facebook
Lucio fue congresista durante ocho años - crédito Facebook Carlos Alonso Lucio

Fue noticia nacional en varias ocasiones por aspectos de su matrimonio con la exsenadora Viviane Morales. La relación entre ambos fue tema de atención mediática por la combinación de sus trayectorias políticas y religiosas.

Recientemente, Lucio se ha dedicado a la predicación cristiana, liderando una congregación, y a actividades empresariales en los sectores agrícola y ganadero. Durante el Gobierno Petro ha tenido presencia mediática como columnista y analista político, puesto que ha sido uno de los críticos más reacios del mandatario nacional.

De compañeros de militancia a enemigo acérrimo de Gustavo Petro

Lucio se alejó por completo de Petro tras la desmovilización del M-19 - crédito Colprensa/Presidencia
Lucio se alejó por completo de Petro tras la desmovilización del M-19 - crédito Colprensa/Presidencia

A pesar de que compartieron durante el tiempo que militaron en el M-19, con el paso de los años Lucio se alejó por completo de Gustavo Petro, al que ha criticado por autodenominarse como el “cambio”, a pesar de que ha estado vinculado a la política desde hace más de tres décadas.

La disputa más recordada entre Lucio y Petro se registró en agosto de 2023, cuando protagonizaron una discusión pública que involucró a Ingrid Betancourt, que en una entrevista reveló detalles de un problema con el licor que tuvo Gustavo Petro cuando fue secretario de la Embajada de Colombia en Bélgica, lo que provocó que el mandatario revelara cosas privadas de la vida de Lucio y Betancur.

Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio (Carlos Alonso Lucio), eran novios en ese momento, me rompieron una cama (risas). Entonces Íngrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme. Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos”, fueron las palabras del mandatario que rechazó Lucio, que llamó “poco hombre” al presidente.

“Es baja la respuesta, allá no se lleva el debate público, es una bajeza, eso no lo hace una persona decente, no lo hace un hombre decente. La hombría es el profundo respeto por las mujeres. Es impresentable lo que hizo“, declaró Lucio en el pódcast Nación Sabrosa.

Temas Relacionados

Carlos Alonso LucioM-19Abelardo de la EspriellaGustavo PetroEmpalmeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional volvería a contar con Diego Arias: le tendría una propuesta al entrenador

El técnico fue despedido después de perder la final de la Liga BetPlay ante el Junior de Barranquilla, sumada a la eliminación de la Copa Sudamericana en el primer semestre

Atlético Nacional volvería a contar con Diego Arias: le tendría una propuesta al entrenador

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: formaciones confirmadas para el partido en el Grupo K

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival busca los tres puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: formaciones confirmadas para el partido en el Grupo K

El Ejército Nacional abrió una convocatoria para formar suboficiales con matrícula cero y empleo tras graduarse: estos son los requisitos

Las inscripciones para la iniciativa solo se realizan por la página web oficial, zonas de reclutamiento, distritos militares y líneas de atención autorizadas

El Ejército Nacional abrió una convocatoria para formar suboficiales con matrícula cero y empleo tras graduarse: estos son los requisitos

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

El cantante participó de una dinámica para redes sociales en la que escogió tres víctimas muy particulares, incluido uno de sus colegas

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

Entrenador de Escocia apuntó a desafiar la historia ante Brasil: “Si pudiéramos ser los primeros en lograrlo, sería algo muy especial”

El seleccionador escocés reconoció el desafío de buscar la primera clasificación a segunda ronda de su país, pero remarcó que sería especial conseguirlo ante la Verdeamarela en Miami

Entrenador de Escocia apuntó a desafiar la historia ante Brasil: “Si pudiéramos ser los primeros en lograrlo, sería algo muy especial”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

Hijo de Shakira se sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Hijo de Snoop Dogg causó sensación en redes sociales usando la camiseta de la Selección Colombia

Luis Díaz enloqueció a los hinchas del Junior por gesto que hizo en pleno banderazo previo del partido entre Colombia y RD Congo

Alejandra Buitrago reveló por qué dejó la televisión y si fue despedida: también confesó qué pasó con J Balvin y su separación

Deportes

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo K

Colombia vs. RD Congo EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo K

Atlético Nacional volvería a contar con Diego Arias: le tendría una propuesta al entrenador

Entrenador de Escocia apuntó a desafiar la historia ante Brasil: “Si pudiéramos ser los primeros en lograrlo, sería algo muy especial”

La estadística que preocupa a la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026: demostraría que James Rodríguez no corre

Ramón Jesurún definió el futuro de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia: esto pasará con su contrato