"Mi proyecto se dio de una forma muy linda y espontánea, porque el mismo día en que me ofrecieron ser embajadora, mi papá había estado charlando con su peluquero. Es de un pueblito a 200 kilómetros del centro de Santiago del Estero llamado Icaño, y le contó que juntaba donaciones para doscientos chicos, que todos los días merendaban bajo un árbol gracias a un grupo de madres que les conseguían comida a pulmón. Cuando escuché la historia pensé que era el lugar en el que podía ayudar. Me comuniqué con Weber, el peluquero de papá armó el proyecto… ¡y lo aprobaron! Así que ahora estamos levantando un merendero desde cero. Sólo pensar que esos chicos van a poder tener un plato de comida bajo techo ya me parece un triunfo enorme", cuenta Merino con orgullo.