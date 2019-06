–No, yo soy bastante abuela en ese sentido, y las aplicaciones como Tinder y Happn nunca me cupieron: me sentiría incómoda encontrándome con alguien que no conozco. También incluyo al Instagram, donde me chamuyan bastante y sale mucho el "cómo te invitaría a tomar una birra" o "un fernet", porque los que me siguen saben que soy muy fernetera. Y yo veo los mensajes, stalkeo los perfiles y me muero de risa, pero no respondería… Prefiero ser más tradicional.