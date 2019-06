"Con su iniciativa artística, a la que nos fuimos sumando, él rompió la barrera, a puro ejemplo. Cuando se realizó la primera fiesta, en 2009, en la zona no había agua, luz ni señal de teléfono. Pasa que Jorge posee un corazón enorme… Apenas dejó Los Nocheros en el '05, lo primero que hizo fue llamarnos a mi hermano Alfredo (39, compositor), que trabajaba en la cumbia junto al santafesino Leo Mattioli, y a mí, que era la primera voz del grupo santiagueño Los Carabajal, para decirnos: '¡Quiero que me acompañen en la música, ahora que me largué de solista, y también en una idea solidaria que me viene rondando por la cabeza'.