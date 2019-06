Su llegada al país no tuvo nada de azaroso: es el fruto de un plan que salió bien: "Empecé a ver Violetta en Disney, que se hacía en Argentina, para practicar el español. Me di cuenta de que había chicos con distintos acentos, y uno era brasileño, Samuel Nascimento. Ir a Chile era complicado, en México pedían muchos papeles… Lo más sencillo era Argentina, porque hay un acuerdo bilateral. Busqué en Google dónde hacían castings y vi que en Telefe había una escuela de actores. Mandé un currículum sin decir que vivía en Brasil. Me llamaron y vine una semana para presentarme. Cuando volví, en el aeropuerto de Río recibí un mensaje donde me llamaban para la escuela. Así que me mudé a Buenos Aires".