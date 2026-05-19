Esta carpeta extra en Windows 11 no es una amenaza: borrarla podría afectar tu PC

Con la llegada de la actualización KB5089549, los equipos con Windows 11 han registrado la creación automática de una carpeta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios de Windows 11 han detectado la aparición de una carpeta llamada SecureBoot tras instalar la actualización de mayo de 2026, identificada como KB5089549. Aunque la presencia de este nuevo elemento ha generado inquietud, su introducción responde a una necesidad técnica: la carpeta no representa ningún tipo de amenaza ni error en el sistema operativo.

De hecho, eliminarla puede afectar el funcionamiento adecuado del equipo, ya que cumple un papel esencial en la gestión de los certificados de seguridad que utiliza Windows 11 para el arranque seguro.

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Nueva carpeta SecureBoot en Windows 11: para qué sirve y por qué aparece

Con la llegada de la actualización KB5089549, los equipos con Windows 11 han registrado la creación automática de una carpeta denominada SecureBoot dentro del disco del sistema.

Muchos usuarios de Windows 11 han detectado la aparición de una carpeta llamada SecureBoot tras instalar la actualización de mayo de 2026. MICROSOFT

Esta modificación, que no fue anunciada de manera anticipada por la empresa, generó dudas y preguntas entre quienes revisan habitualmente los archivos del sistema. No obstante, se trata de una medida preventiva y necesaria implementada por Microsoft para reforzar la seguridad en el proceso de arranque del sistema operativo.

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Según SoftZone, la carpeta SecureBoot tiene como objetivo facilitar la actualización y gestión de los certificados de arranque seguro, conocidos como Secure Boot. Estos certificados son esenciales para que la función de arranque seguro, integrada en el firmware UEFI de la mayoría de los equipos modernos, actúe correctamente.

El arranque seguro verifica que solo se cargue software autorizado durante el inicio del sistema, bloqueando así programas no verificados o potencialmente peligrosos.

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Los equipos con Windows 11 han registrado la creación automática de una carpeta denominada SecureBoot dentro del disco del sistema.

A partir de junio de 2026, todos los certificados de Secure Boot emitidos en 2011 o antes dejarán de ser válidos automáticamente. Por este motivo, Microsoft ha comenzado a reemplazar los certificados antiguos por versiones más recientes, emitidas en 2023, que garantizan la compatibilidad y la seguridad en los equipos con el sistema operativo actualizado.

Cabe indicar que la carpeta SecureBoot juega un papel central en este proceso de actualización.

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Certificados de Secure Boot: por qué son importantes para la seguridad en Windows 11

Los certificados de Secure Boot son una pieza clave en la protección de los equipos con Windows 11. Su función principal es asegurar que, durante el arranque, solo se cargue software legítimo y autorizado por el fabricante y por Microsoft.

La carpeta SecureBoot tiene como objetivo facilitar la actualización y gestión de los certificados de arranque seguro. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este mecanismo ayuda a prevenir la ejecución de malware o de cualquier código que pueda comprometer la integridad y la privacidad de los usuarios.

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La actualización de los certificados de Secure Boot es un proceso automatizado para la mayoría de los usuarios, siempre que sus equipos cuenten con un firmware UEFI compatible. Las nuevas versiones de estos certificados se distribuyen a través de Windows Update, integrándose en las actualizaciones acumulativas mensuales, como la que corresponde a mayo de 2026.

No es necesario que los usuarios realicen ninguna acción extra si sus equipos están al día con las actualizaciones y cuentan con hardware moderno. En el caso de empresas o administradores de sistemas, la carpeta SecureBoot ofrece mayor control y facilita la gestión de los certificados en entornos donde se requiere supervisión adicional.

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La actualización de los certificados de Secure Boot es un proceso automatizado para la mayoría de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué contiene la carpeta SecureBoot y por qué no debe eliminarse

Uno de los aspectos que ha despertado más curiosidad es el contenido de la carpeta SecureBoot. En su interior se encuentran siete scripts de PowerShell proporcionados por Microsoft.

Según el medio citado, estos archivos están destinados principalmente a los administradores de empresas que gestionan varios dispositivos y necesitan actualizar o controlar manualmente los certificados de arranque seguro.

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La recomendación oficial es no modificar ni eliminar esta carpeta, ya que los scripts pueden ser necesarios en futuras actualizaciones del sistema operativo. Manipular o borrar estos archivos podría interrumpir el proceso de verificación de arranque seguro y, en consecuencia, poner en riesgo la protección del equipo frente a amenazas externas.

Actualizaciones de seguridad en Windows 11: cómo afectan a los usuarios

La gestión de los certificados de arranque seguro es solo una parte de las tareas de mantenimiento que realiza Windows 11 a través de sus actualizaciones periódicas. Microsoft suele implementar cambios de seguridad y mejoras técnicas mediante parches mensuales, muchos de los cuales pasan desapercibidos para el usuario común.

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Windows es una familia de sistemas operativos y software desarrollados y comercializados por Microsoft para computadoras personales, servidores y sistemas empotrados. REUTERS/Albert Gea

En este caso, la introducción de la carpeta SecureBoot es una medida visible que responde a la necesidad de asegurar la transición hacia certificados más recientes. La empresa actualizó su documentación oficial después de que los usuarios reportaran la aparición de la nueva carpeta, aclarando que su presencia es intencionada y necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.

El proceso es automático para la mayoría de usuarios. Solo quienes posean equipos con firmware desactualizado o sin soporte UEFI podrían verse obligados a intervenir manualmente o a consultar con el soporte técnico correspondiente para mantener la seguridad de sus sistemas.

La carpeta SecureBoot, creada tras la actualización de mayo de 2026, es un elemento fundamental para la transición hacia nuevos certificados de arranque seguro en Windows 11.

Su función principal es almacenar herramientas y scripts que facilitan la gestión y actualización de estos certificados, garantizando que el arranque seguro siga funcionando correctamente después de la caducidad de los certificados antiguos. Eliminar esta carpeta podría obstaculizar futuras actualizaciones de seguridad y comprometer la protección del equipo.