Productores de frijol de Zacatecas lanzan ultimátum: bloquearán el tren el viernes si no los recibe David Monreal

Productores de frijol en Zacatecas advirtieron que retomarán protestas si no se cumplen acuerdos con autoridades estatales y federales. REUTERS/Alexandre Meneghini

Productores de frijol de Zacatecas anunciaron que retomarán las protestas este viernes 22 de mayo si no alcanzan acuerdos con el gobierno estatal encabezado por David Monreal Ávila y autoridades federales en torno al acopio del grano y el pago de 27 pesos por kilogramo.

Los agricultores informaron que planean bloquear las vías del tren a partir de las 10:00 de la mañana y mantener la protesta durante el tiempo que sea necesario.

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“Va a ser un movimiento fuerte”, señalaron representantes del movimiento campesino, quienes afirmaron que recibirán apoyo de productores de distintas regiones del estado y de entidades vecinas.

El movimiento campesino anunció posibles bloqueos ferroviarios y movilizaciones si no hay respuesta del gobierno.

Los inconformes también responsabilizaron a autoridades estatales y federales de las afectaciones que puedan derivarse de las movilizaciones, al considerar que no se han cumplido los acuerdos previamente establecidos.

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Productores cuestionan incumplimientos en convenio firmado ante notario

La inconformidad de los campesinos aumentó luego de que el abogado Jorge Rada Luévano denunciara que la Coordinación General Jurídica del Gobierno de Zacatecas aseguró no localizar el convenio firmado el pasado 29 de marzo entre productores y autoridades.

En dicho acuerdo se establecieron compromisos relacionados con el acopio del frijol y el pago de 27 pesos por kilo.

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Productores de frijol en Zacatecas señalaron al gobierno de David Monreal Ávila por el incumplimiento de acuerdos de acopio. (X/@DavidMonrealA)

El litigante calificó como preocupante que el gobierno estatal no dé seguimiento a un documento firmado ante notario público y adelantó que productores ya emprendieron acciones legales para exigir el cumplimiento de los acuerdos.

Además, señaló que existen desacuerdos por las modificaciones realizadas al programa de acopio, ya que productores aseguran que el precio inicialmente acordado habría disminuido de 27 a 16 pesos por kilogramo.

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Campesinos contemplan protestas en aeropuerto y bloqueos indefinidos

Durante una conferencia de prensa realizada en el plantón instalado afuera del Congreso del Estado, representantes campesinos indicaron que mantienen comunicación con autoridades federales y esperan sostener reuniones en los próximos días.

Campesinos contemplan retomar protestas si no se cumplen los acuerdos con autoridades estatales y federales.

No obstante, señalaron que ya tienen definidas nuevas acciones de protesta en caso de que no existan avances en las negociaciones con la administración de David Monreal.

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Entre las medidas contempladas se encuentran bloqueos ferroviarios y manifestaciones en el aeropuerto.

Principales demandas de los productores:

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Pago de 27 pesos por kilogramo de frijol

Cumplimiento del convenio firmado el 29 de marzo

Apertura y operación de centros de acopio

Entrega de apoyos pendientes

Atención de autoridades estatales y federales

Denuncian retrasos en el acopio y pérdidas en la cosecha

Representantes del movimiento señalaron que miles de costales continúan almacenados en distintas regiones productoras mientras siguen los retrasos en la recepción del frijol.

Productores de frijol denunciaron retrasos en el programa de acopio en Zacatecas.

De acuerdo con productores, esta situación ya comenzó a afectar la calidad del grano debido a la exposición prolongada al sol y la humedad.

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Según cifras dadas a conocer por el propio movimiento, del convenio inicial para acopiar mil 500 toneladas se han recibido alrededor de 310 toneladas. Además, únicamente cerca de 60 productores habrían logrado entregar formalmente sus cosechas, mientras más de 240 permanecen en espera.

Algunos campesinos también denunciaron revisiones adicionales y observaciones relacionadas con supuestas impurezas en el producto durante el proceso de recepción.

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Zacatecas concentra la mayor producción nacional de frijol

Zacatecas es el principal productor de frijol en México y aporta alrededor del 35 por ciento de la producción nacional, de acuerdo con datos del sector agrícola.

Zacatecas mantiene su posición como principal productor de frijol en México. (FOTO: SDE Honduras)

El estado atraviesa actualmente problemas relacionados con comercialización, costos de producción y operación de programas de apoyo para el campo.

Productores señalaron que mantendrán las movilizaciones mientras continúan las mesas de diálogo y reiteraron su petición para que el gobierno de David Monreal y autoridades federales den seguimiento a los acuerdos relacionados con el acopio y comercialización del grano.