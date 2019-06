"No recuerdo el año, sería tipo 2000 –arranca envalentonado–… De repente, un día vino mi amigo Dante Spinetta acá, a Los Ángeles, entró y mandó: 'Te traigo una sorpresa'. Entonces lo presentó ('Papá'), y ¡apareció el Flaco! –pone primera–… Yo no podía creerlo. Tanto había aprendido de su obra: la parte del jazz, lo psicodélico, la cosa folclórica, léase piezas incomparables –mete segunda–… Aunque admito que su frase 'Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, y estás fuera de la vida jugando y perdiendo', de No te busques ya en el umbral, me marcó sobremanera –avanza a tercera–… La llevo como mi bandera. Porque a la música no hay que pensarla mucho, sino sentirla mucho –ensaya la cuarta velocidad–… Fue un día imborrable de mi existencia cuando Luis Alberto vino a tomar aquella copa de vino en casa; y alimentó mi devoción ante tanto talento que brillara y brilla en la Argentina, como Julio Cortázar, Luca Prodan, Soda Stereo, Fito Páez –vuelve al punto muerto, relajado, dando pie a continuar la entrevista…