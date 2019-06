–En Bailando tuve mucha repercusión, de la que no quería. Entré a los 19 y siento que no tenía la madurez suficiente. Me grabaron como "el mediático" y no es que reniego de esa parte, porque soy esa persona verborrágica y filosa, pero no soy únicamente eso; de hecho la gente se sorprende cuando me conoce. Hay que ser sordo a los rótulos que otros te ponen, a lo que perciben de vos.