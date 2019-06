No fue fácil aceptar un nuevo desafío actoral, más para él que sólo quiere hacer "algo con lo que esté realmente cómodo", que le gusta "más ser el que pinta el cuadro que el que lo protagoniza", que desechó trabajar en la segunda temporada de la española Elite ("seguramente hubiera sido divertido pero dije que no; no sé, no me veía trabajando ahí") y encara su nueva faceta como rapero, más precisamente con su alter ego musical, Kiddo Toto.