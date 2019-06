–¡Todo! La vida me va llevando de un lado al otro. Es lo que me tocó. Hace años que acepté mi destino. Pero gracias a Dios, mi familia me sigue. Y yo a ellos, desde donde esté. De todos modos, me fascina vivir en Miami. Es una ciudad con encanto y naturaleza, a la que disfruto mucho. Aarón y yo decidimos que sería nuestra base en esta vida itinerante entre Los Ángeles, Nueva York e Italia (donde es considerada "una figlia" y llamada por los romanos "la Maradona in gonella").